В Японії почнуть заробляти на енергії стихійних лих: відео

В Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

Про це повідомляє Daily Mail. За даними розробників, в 2017 році систему вже випробували на острові Окінава, де вона витримала вітер силою 225 км/год (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Прототип тайфун-генератора dailymail.co.uk

Замість звичайних лопатей Magnus використовує циліндри, що крутяться та живлять генератор. В основі методу лежить так званий "ефект Магнуса", що описує силу, виникаючу при обтіканні обертового тіла потоком рідини або газу.

За оцінками уряду Японії, енергія одного великого тайфуну дорівнює приблизно 50 рокам вироблення електрики звичайними методами. Перші турбіни стартап планує побудувати на Філіппінських островах – кожен сезон тайфунів це острівна держава відчуває на собі силу понад 20 циклонів і ураганів.

Компанія розраховує, що 50 невеликих вітряків в 2020 році вироблять по 10 кВт*год енергії. Якщо вони доведуть свою рентабельність і надійність, наступної на черзі буде Японія, на яку також регулярно обрушуються урагани.

За прогнозами вчених, до кінця століття через кліматичні зміни очікуються урагани з силою вітру до 370 км/год. Крім того, вони будуть рухатися повільніше, тобто зможуть заподіяти менше шкоди на одному місці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як шведський стартап Eco Wave Power продемонстрував в порту ізраїльського міста Яффа роботу генератора нового типу, який працює на енергії прибережних хвиль і сонячному випромінюванні.

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