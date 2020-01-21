Ветрогенераторы пообещали сделать абсолютно чистым источником энергии

Компания Vestas пообещала обеспечить нулевой уровень вредных выбросов при создании ветрогенераторов к 2040 году.

Датский промышленный гигант стал первым производителем ветряных турбин, который взял на себя подобное обязательство, говорится в сообщении пресс-службы. Конкретный план реализации стратегии полного перехода на "чистое производство" в компании обещают показать в течение 2 лет.

Ветрогенераторы northeastwindmills.com

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Для достижения цели в компании планируют разработать новые принципы обращения с отходами и внедрить принцип безотходной экономики на всех этапах создания ветрогенераторов. При этом представители Vestas отмечают, что на сегодняшний день ветротурбины компании на 85% пригодны для вторичной переработки, однако лопасти ветряков все еще состоят из непригодных для переработки композитных материалов.

"Установление такой амбициозной цели по сокращению отходов имеет первостепенное значение для обеспечения лучшего мира для будущих поколений. Лидировать в ветроэнергетике недостаточно для борьбы с глобальными вызовами, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Если мы хотим возглавить энергетический переход, мы должны быть примером в том, чтобы сделать это наиболее экологически устойчивым способом", – заявил исполнительный вице-президент Vestas Power Solutions Андерс Ведель.

Vestas изучит аспекты цикла производства и использования ветрогенераторов для повышения эффективности дальнейшей переработки лопастей и гондол с 44% до 55%. В частности, речь идёт о переработке стекловолокна и восстановлении пластика. Vestas также внедрит новый процесс вывода лопастей из эксплуатации, помогающий клиентам уменьшить количество отходов, отправляемых на полигоны отходов для захоронения.

Основные материалы, используемые в ветрогенераторах – это сталь, бетон и композиты, из которых изготавливают лопасти. Переработка композитных материалов с выделением исходных компонентов для повторного использования является сложной научно-технологической задачей, которая на сегодняшний день окончательно не решена.

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