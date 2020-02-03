"Навіть без вітру": в Європі почали використовувати унікальні вітрогенератори нового типу

В Європі розробляють теплові вітрогенератори, які в поєднанні з використанням нових технологій є більш енергоефективними установками, ніж класичні вітряні турбіни.

Про це йдеться в статті профільного сайту LowTechMagazine.com. Автори підкреслюють, що людство використовувало вітряки дві тисячі років, але лише недавно придумало, як використовувати їх для отримання теплової енергії.

Теплові вітрогенератори siemensgamesa.com

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В тепловому вітрогенераторі механічна енергія перетворюється на теплову за принципом, який в 1840 році вперше застосував англійський фізик Джоуль для вимірювання механічного еквівалента тепла. Теплогенератор є ізольованим резервуаром з водою, в якому є крильчатка, що приводиться в обертання вітроустановкою.

тепловий вітрогенератор solar.lowtechmagazine.com

Вода нагрівається через тертя, що виникає між молекулами води. Нагріта таким чином рідина насосом подається для опалення в будинку.

На відміну від електричних вітрогенераторів, в механічних версіях відсутні електрогенератор, трансформатор, коробка передач. Вони мають меншу масу, відрізняються простотою конструкції, менш складні у виготовленні і монтажі, а також здатні прослужити протягом більш тривалого часу.

Основна проблема, пов'язана з генерацією тепла, це мінливість швидкості вітру. Для вирішення цієї проблеми теплові вітроустановки оснащують тепловим акумулятором.

"У 80-і роки в Данії було побудовано найдосконалішу ветроустановку з водяним гальмом висотою 20 м. Нижні 10 м займав резервуар з 15 тоннами води. Теплова потужність установки становила 90 кВт при швидкості вітру 14 м/с. Резервуар теплогенератора заповнювався маслом, тому що його можна було нагріти до більш високої температури, ніж воду. В теплообміннику масло віддавало теплоту воді", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери компанії Acciona змогли збільшити видобуток відновлюваної енергії завдяки установці гнучких сонячних панелей на корпус вітрогенератора в Іспанії.

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