На побережье Одессы появится мощная ветроферма на десятки мегаватт

Компания "Овид Норс" хочет построить около побережья Одесской области ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью 80 МВт.

Об этом сообщает портал "Энергореформа" со ссылкой на Единый реестр оценки влияния на окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов. Стоит отметить, что новую ВЭС построят к северу от уже существующей фермы, также построенной "Овид Норс".

В рамках проекта компания планирует построить в Овидиопольском районе Одесской области порядка 16 ветрогенераторов мощностью от 3,6 МВт до 5,5 МВт каждый.

При этом высота башен каждого генератора составит от 120 м до 160 м при диаметре ротора порядка 130 м.

Компания также сообщает, что ветроферма будет генерировать порядка 230 тыс. МВт-ч за год.

Стоит отметить, что холдинг "Овид Норс" принадлежит компании Guris Construction & Engineering, которая известна реализацией "зеленых" проектов на территории Украины и Беларуси.

По состоянию на 2018 год в портфеле холдинга находилось 79 МВт ГЭС, 162 МВт геотермальных станций и 373 МВт ВЭС.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

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