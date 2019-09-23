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23 вересня • оновлено в 17:02
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/ Вітрова енергетика

На узбережжі Одеси з'явиться потужна вітроферма на десятки мегават

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Компанія "Овід Норс" хоче побудувати біля узбережжя Одеської області вітроелектростанцію (ВЕС) потужністю 80 МВт.

Про це повідомляє портал "Енергореформа" з посиланням на Єдиний реєстр оцінки впливу на навколишнє середовище Міністерства екології та природних ресурсів. Варто відзначити, що нову ВЕС побудують на північ від вже існуючої ферми, також побудованої "Овід Норс".

На узбережжі Одеси з'явиться потужна вітроферма на десятки мегават

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В рамках проекту компанія планує побудувати в Овідіопольському районі Одеської області близько 16 вітрогенераторів потужністю від 3,6 МВт до 5,5 МВт кожен.

При цьому висота веж кожного генератора складе від 120 м до 160 м при діаметрі ротора близько 130 м.

Компанія також повідомляє, що вітроферма буде генерувати близько 230 тис. МВт-год за рік.

Варто відзначити, що холдинг "Овід Норс" належить компанії Guris Construction & Engineering, яка відома реалізацією "зелених" проектів на території України і Білорусі.

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Станом на 2018 рік у портфелі холдингу знаходилося 79 МВт ГЕС, 162 МВт геотермальних станцій і 373 МВт ВЕС.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що інвестори з Німеччини почнуть будувати в Україні вітрогенератори

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Тема
Вітрогенератори
Місце
Україна
Тег
Альтернативна енергетика
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