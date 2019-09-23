На узбережжі Одеси з'явиться потужна вітроферма на десятки мегават

Компанія "Овід Норс" хоче побудувати біля узбережжя Одеської області вітроелектростанцію (ВЕС) потужністю 80 МВт.

Про це повідомляє портал "Енергореформа" з посиланням на Єдиний реєстр оцінки впливу на навколишнє середовище Міністерства екології та природних ресурсів. Варто відзначити, що нову ВЕС побудують на північ від вже існуючої ферми, також побудованої "Овід Норс".

В рамках проекту компанія планує побудувати в Овідіопольському районі Одеської області близько 16 вітрогенераторів потужністю від 3,6 МВт до 5,5 МВт кожен.

При цьому висота веж кожного генератора складе від 120 м до 160 м при діаметрі ротора близько 130 м.

Компанія також повідомляє, що вітроферма буде генерувати близько 230 тис. МВт-год за рік.

Варто відзначити, що холдинг "Овід Норс" належить компанії Guris Construction & Engineering, яка відома реалізацією "зелених" проектів на території України і Білорусі.

Станом на 2018 рік у портфелі холдингу знаходилося 79 МВт ГЕС, 162 МВт геотермальних станцій і 373 МВт ВЕС.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що інвестори з Німеччини почнуть будувати в Україні вітрогенератори

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