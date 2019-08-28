Самая большая и масштабная: в Скандинавии открыли морскую ветроэлектростанцию

У побережья Дании шведская компания Vattenfall открыла крупнейшую в Скандинавии морскую ветроэлектростанцию Horns Rev 3, которая стала самым масштабным проектом компании.

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на пресс-релиз компании. Комплекс ветрогенераторов состоит из 49 ветряных турбин высотой более 180 метров, расположенных в 25-40 км от западного побережья Дании в Северном море.

Ветряная турбина на станции Horns Rev 3 cnbc.com

В дальнейшем электростанция обеспечит увеличение на 12% выработку ветряной электроэнергии в Дании, что позволит обеспечить энергией 425 тыс. семей в год.

Первый фундамент для генераторов Horns Rev 3 был установлен на дне моря в октябре 2017 года, а первые турбины начали поставлять энергию уже в декабре 2018 года.

Стоит отметить, что компания Vattenfall, помимо ветропарка Horns Rev 3, осуществляет проекты строительства морских ветряных электростанций Vesterhav Syd & Nord и Kriegers Flak, реализация которых добавит в общей сложности более 1,4 ГВт мощности в энергетическую систему Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кении начали использовать водяные гиацинты в качестве биотоплива для создания эффективной альтернативы дровам и углю.

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