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Ветровая электроэнергия заменила Шотландии полтора миллиона вагонов угля

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За первых шесть месяцев 2019 года турбины ветровых электростанций Шотландии выработали более чем 9,8 млн МВт*ч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребности в электричестве примерно 4,47 миллиона домов, что почти вдвое больше, чем есть в стране.

Эти данные Engadget показывают, что у операторов достаточно избыточной энергии ветра для обеспечения электричеством значительной части территории северной Англии.

Правительство Шотландии планирует к 2050 году отказаться от и использования ископаемых видов топлива. Но судя по новым цифрам, амбиции по декарбонизации страны могут быть еще еще смелее.

Ветровая электроэнергия заменила Шотландии полтора миллиона вагонов угля

The Christian Science Monitor via Getty Images

Великобритания постепенно снижает потребление угля. В мае прошлого года она две недели смогла обходиться без использования углеводородов.

Шотландия в этом отношении имеет преимущества в виде сильных ветров с одной стороны и низкой численности населения - с другой. Конечно, не все страны могут последовать ее примеру. Однако если Шотландия и другие регионы с избыточным количеством ветровой энергии станут экспортировать “чистую” электроэнергию, другие регионы также смогут снижать выбросы за счет ее покупки и уменьшать зависимость от ископаемых видов топлива.

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Опыт Шотландии показывает, что производство электроэнергии из возобновляемых источников достигает масштабов, которые раньше было трудно представить.

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Тег
возобновляемая энергия
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