Ветровая электроэнергия заменила Шотландии полтора миллиона вагонов угля

За первых шесть месяцев 2019 года турбины ветровых электростанций Шотландии выработали более чем 9,8 млн МВт*ч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребности в электричестве примерно 4,47 миллиона домов, что почти вдвое больше, чем есть в стране.

Эти данные Engadget показывают, что у операторов достаточно избыточной энергии ветра для обеспечения электричеством значительной части территории северной Англии.

Правительство Шотландии планирует к 2050 году отказаться от и использования ископаемых видов топлива. Но судя по новым цифрам, амбиции по декарбонизации страны могут быть еще еще смелее.

The Christian Science Monitor via Getty Images

Великобритания постепенно снижает потребление угля. В мае прошлого года она две недели смогла обходиться без использования углеводородов.

Шотландия в этом отношении имеет преимущества в виде сильных ветров с одной стороны и низкой численности населения - с другой. Конечно, не все страны могут последовать ее примеру. Однако если Шотландия и другие регионы с избыточным количеством ветровой энергии станут экспортировать “чистую” электроэнергию, другие регионы также смогут снижать выбросы за счет ее покупки и уменьшать зависимость от ископаемых видов топлива.

Опыт Шотландии показывает, что производство электроэнергии из возобновляемых источников достигает масштабов, которые раньше было трудно представить.

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