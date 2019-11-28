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29 листопада • оновлено в 11:13
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/ Вітрова енергетика

Корейський IT-гігант представив надпотужний вітрогенератор

3.6т
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Компанія Siemens Gamesa Renewable Energy показала нову модель вітрогенератора потужністю 11 МВт, причому першим покупцем 140 турбін став енергетичний концерн Vattenfall зі Швеції.

Про це повідомляє портал RenEn. Видання зазначає, що вітрогенератор є модифікацією моделі SG10.0-193DD на 10 МВт, гондолу якої за допомогою "цифрових удосконалень" виробник поліпшив до 11 МВт.

Вітрогенератор Siemens Gamesa потужністю 11 МВт

Вітрогенератор Siemens Gamesa потужністю 11 МВт

siemensgamesa.com

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Перша партія турбін буде встановлена на території офшорного комплексу Hollandse Kust Zuid загальною потужністю понад 1,5 ГВт біля узбережжя Нідерландів. Видання також зазначає, що це одна з перших офшорних вітрових електростанцій, яка буде побудована без субсидій.

"Задіявши одну з найбільших і ефективних турбін для першої офшорної вітроелектростанції без субсидій, Vattenfall підкреслює свою позицію лідера в офшорній вітроенергетиці", – відзначає старший віцепрезидент Vattenfall Гуннар Греблер.

Укладення договору відбудеться після остаточного інвестиційного рішення, яке буде ухвалене після затвердення голландською владою переходу на модель 11 МВт. Siemens Gamesa раніше була обрана найкращим постачальником для зазначених проєктів шведського концерну, але тоді Vattenfall оголосив про використання моделі 10 МВт, а зараз вирішив використовувати більш потужні машини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як журнал TIME включив морський вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy у список найкращих винаходів, які "роблять світ ліпшим, розумнішим і веселішим".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Нідерланди
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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Лещенко Александр
Лещенко Александр
Когда Siemens стал корейским?
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