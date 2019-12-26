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26 декабря • обновлено в 12:31
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/ Ветровая энергетика

Китай в рекордные сроки построил уникальную ветроэлектростанцию

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В Китае на морской ветроэлектростанции Wailuo в водах Южно-Китайского моря установили последнюю турбину мощностью 5,5 МВт. Итоговая мощность станции из 36 генераторов составила 198 МВт.

Об этом сообщает Offshorewind. Издание подчеркивает, что государственная компания China Communications Construction установила первую турбину производства компании MingYang Smart Energy в начале 2019 года, причем уже в августе станцию подключили к сети.

Установка ветрогенератора MingYang Smart Energy

Установка ветрогенератора MingYang Smart Energy

myse.com.cn

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Башни ветряных турбин установлены на моно-сваях диаметром 6,5-7 метров. Первая свая была забита в грунт в июне 2018 года, следовательно, в целом для создания всего объекта компании понадобилось меньше двух лет, подчеркивает издание.

"Если в конце 2015 года установленная мощность ветроэнергетики Китая составляла всего 0,56 ГВт, то по итогам 2018 года она достигла уже 4,59 ГВт согласно данным IRENA. Развитие сектора подкрепляется местной промышленностью. Уже несколько китайских производителей предлагают на рынке офшорные ветряные турбины класса 8-10 МВт", – отмечают авторы.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2040 году в Китае будут действовать 110 ГВт офшорных ветровых электростанций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что энергетическая компания Iberdrola из Испании приступила к разработке офшорного комплекса ветрогенераторов общей мощностью 3,1 ГВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Китай
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия Green Oboz
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