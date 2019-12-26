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26 грудня • оновлено в 12:34
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/ Вітрова енергетика

Китай в рекордні терміни побудував унікальну вітроелектростанцію

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У Китаї на морській вітроелектростанції Wailuo у водах Південно-Китайського моря встановили останню турбіну потужністю 5,5 МВт. Підсумкова потужність станції з 36 генераторів склала 198 МВт.

Про це повідомляє Offshorewind. Видання підкреслює, що державна компанія China Communications Construction встановила першу турбіну виробництва компанії MingYang Smart Energy на початку 2019 року, причому вже в серпні станцію підключили до мережі.

Установка вітрогенератора MingYang Smart Energy

Установка вітрогенератора MingYang Smart Energy

myse.com.cn

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Вежі вітряних турбін встановлені на моно-палях діаметром біля 7 метрів. Перша паля була забита в грунт в червні 2018 року, отже, в цілому для створення всього об'єкта компанії знадобилося менше двох років, підкреслює видання.

"Якщо наприкінці 2015 року встановлена потужність вітроенергетики Китаю становила всього 0,56 ГВт, то за підсумками 2018 року вона сягнула вже 4,59 ГВт згідно з даними IRENA. Розвиток сектора підкріплюється місцевою промисловістю. Уже кілька китайських виробників пропонують на ринку офшорні вітряні турбіни класу 8-10 МВт", – відзначають автори.

Варто відзначити, що згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2040 року в Китаї будуть діяти 110 ГВт офшорних вітрових електростанцій.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що енергетична компанія Iberdrola з Іспанії приступила до розробки офшорного комплексу вітрогенераторів загальною потужністю 3,1 ГВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Китай
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
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