Двістіметрові лопаті: у Китаї запустять гігантські вітрогенератори

У Китаї компанія HZ Windpower повідомила про плани ввести в експлуатацію гігантський вітрогенератор H210-10MW з розмахом лопатей 210 метрів і потужністю 10 МВт.

Про це повідомляє китайське новинне агентство Xinhua з посиланням на заяву науково-технічного бюро муніципалітету міста Чунцин. Зазначається, що розробкою займалася державна корпорація China Shipbuilding Industry Corporation (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вітрогенератори компанії HZ Windpower xinhuanet.com

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Після початку роботи кожна установка зможе генерувати 40 млн кВт/год електроенергії щорічно, заявив директор науково-дослідного інституту компанії HZ Windpower Хан Хуалі. За його словами, це подвоїть поточну потужність побудованих в регіоні вітрогенераторів потужністю 5 МВт.

Турбіни будуть встановлені на вітрових електростанціях у прибережних провінціях Фуцзянь і Гуандун. Водночас у HZ Windpower також анонсували розробку більш потужних вітрогенераторів з діаметром ротора до 230 метрів. Їх планують використовувати в східних провінціях Цзянсу і Чжецзян.

Зауважимо, що донедавна вітрогенератори потужністю 10 МВт були найпотужнішими на планеті. Однак нещодавно компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

Наразі турбіна Haliade-X, на якій встановлено 220-метровий ротор, що запускає трансмісію з прямим приводом і генератор з постійним магнітом, є найбільшою в світі. Завдяки своїм характеристикам генератор побив рекорд провідних енергетичних компаній з їхніми турбінами на 10 МВт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як нафтогазовий концерн Shell оголосив про покупку французької компанії EOLFI, яка займається розробкою технологій для плавучих офшорних вітрових електростанцій.

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