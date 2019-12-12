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12 декабря • обновлено в 15:50
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/ Ветровая энергетика

Абсолютный рекорд: в Британии смогли заработать на разрушительной силе шторма

1.1т
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Ветрогенераторы Великобритании выработали рекордный объем электричества благодаря шквальным порывам ветра во время шторма "Атия".

Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на данные энергетической компании National Grid. Под ударом стихии в ночь с 8 на 9 декабря оказались ветрогенераторы юго-западных регионов королевства.

Шторм "Атия"

Шторм "Атия"

plsc.com

Новости
В Эмиратах поставили впечатляющий рекорд по добыче солнечной энергии

Благодаря погодным условиям, которые возникли во время шторма, офшорные и наземные ветрогенераторы выработали 16 ГВт электроэнергии, что составило 44% от общего объема произведенного в стране электричества. Более того, количество добытой во время бури энергии может в 5 раз перекрыть объем генерации атомной электростанции Hinkley Point C, которую строят в Сомерсете.

Из-за возникновения такого количества избыточной энергии в сети оператор National Grid в итоге заплатил некоторым домохозяйствам за использование электричества, поскольку это было дешевле, чем платить операторам ветряных турбин за прекращение их выработки. Кроме того, часть средств также получили потребители, которые в ночь урагана поставили на зарядку свои электромобили.

"Установленный рекорд стал отличным подарком на Рождество. Он еще раз доказывает, насколько ветрогенерация важна в современном динамичном мире", – заявил представитель ассоциации ветроэнергетиков RenewableUK Люк Кларк.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Великобритания
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия Green Oboz
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Pooh Vini
Pooh Vini
М только Вовку Путина волнуют червячки вокруг ветряков )
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