Абсолютный рекорд: в Британии смогли заработать на разрушительной силе шторма

Ветрогенераторы Великобритании выработали рекордный объем электричества благодаря шквальным порывам ветра во время шторма "Атия".

Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на данные энергетической компании National Grid. Под ударом стихии в ночь с 8 на 9 декабря оказались ветрогенераторы юго-западных регионов королевства.

Шторм "Атия" plsc.com

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Благодаря погодным условиям, которые возникли во время шторма, офшорные и наземные ветрогенераторы выработали 16 ГВт электроэнергии, что составило 44% от общего объема произведенного в стране электричества. Более того, количество добытой во время бури энергии может в 5 раз перекрыть объем генерации атомной электростанции Hinkley Point C, которую строят в Сомерсете.

Из-за возникновения такого количества избыточной энергии в сети оператор National Grid в итоге заплатил некоторым домохозяйствам за использование электричества, поскольку это было дешевле, чем платить операторам ветряных турбин за прекращение их выработки. Кроме того, часть средств также получили потребители, которые в ночь урагана поставили на зарядку свои электромобили.

"Установленный рекорд стал отличным подарком на Рождество. Он еще раз доказывает, насколько ветрогенерация важна в современном динамичном мире", – заявил представитель ассоциации ветроэнергетиков RenewableUK Люк Кларк.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.

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