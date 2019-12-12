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12 грудня • оновлено в 15:50
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/ Вітрова енергетика

Абсолютний рекорд: у Британії змогли заробити на руйнівній силі шторму

1.1т
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Вітрогенератори Великобританії виробили рекордний обсяг електрики завдяки шквальним поривам вітру під час шторму "Атія".

Про це повідомляє SkyNews з посиланням на дані енергетичної компанії National Grid. Під удар стихії в ніч з 8 на 9 грудня потрапили вітрогенератори південно-західних регіонів королівства.

Шторм "Атія"

Шторм "Атія"

plsc.com

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Завдяки погодним умовам, які виникли під час шторму, офшорні і наземні вітрогенератори виробили 16 ГВт електроенергії, що склало 44% від загального обсягу виробленого в країні електрики. Більш того, кількість добутої під час бурі енергії може в 5 разів перекрити обсяг генерації атомної електростанції Hinkley Point C, яку будують в Сомерсеті.

Через виникнення такої кількості надлишкової енергії в мережі оператор National Grid в результаті заплатив деяким домогосподарствам за використання електрики, оскільки це було дешевше, ніж платити операторам вітряних турбін за припинення їх вироблення. Крім того, частину коштів також отримали споживачі, які в ніч урагану поставили на зарядку свої електромобілі.

"Встановлений рекорд став відмінним подарунком на Різдво. Він ще раз доводить, наскільки вітрогенерація важлива в сучасному динамічному світі", – заявив представник асоціації вітроенергетиків RenewableUK Люк Кларк.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери компанії Acciona змогли збільшити видобуток відновлюваної енергії завдяки установці гнучких сонячних панелей на корпус вітрогенератора в Іспанії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Великобританія
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
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Pooh Vini
Pooh Vini
М только Вовку Путина волнуют червячки вокруг ветряков )
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