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6 ноября • обновлено в 18:04
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Военные США создали экспериментальный двигатель, которому не нужно топливо

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Военные инженеры из Исследовательской лаборатории флота в США разработали электрический двигатель, которому для работы не требуется топливо.

Об этом сообщает Scientific American. Инженеры уверены, что их изобретение в перспективе позволит очистить орбиту Земли от космического мусора.

Военные США создали экспериментальный двигатель, которому не нужно топливо

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В рамках проекта Tether Electrodynamic Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE) ученые спроектировали крохотный спутник размером с футбольный мяч, который разделяется на две части, соединенные между собой сверхтонким токопроводящим тросом длиной около 1 км. Части спутника во время работы расходятся на максимальное расстояние, по тросу пускается электрический ток и вокруг него образуется магнитное поле.

Образовавшееся в итоге поле спутника начинает взаимодействовать с магнитным полем Земли. Далее остается рассчитать момент активации магнитного поля так, чтобы поле планеты слегка притянуло спутник к себе.

Размер импульса может быть символическим, но этого достаточно, чтобы спутник сошел со своей орбиты и устремился навстречу плотным слоям атмосферы. Даже если он совершит еще сотни витков и сгорит только через несколько лет, утилизация все равно состоится.

В начале ноября находящийся на орбите спутник TEPCE должен начать тестовый запуск. В случае успеха магнитное поле спутника вступит во взаимодействие с магнитным полем Земли в ионосфере, чтобы повлияет на его скорость и орбиту. В будущем это позволит запускать объекты на орбиту Земли, не снабжая их при этом громоздкими объемами топлива, отмечает издание.

"Другими словами, это парусник в мире космоса. Но вместо ветра технология электродинамической привязи двигает конструкцию благодаря физическим законам, которые управляют электрическими и магнитными полями", – заявил профессор инженерной энергетики в Университете Падуи в Италии Энрико Лоренцини.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые в Китае создали миниатюрный аккумулятор, который сможет сохранять до 80% заряда даже во время работы на орбите.

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Тема
Исследование ученых
Место
США
Теги
Экология Green Oboz
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
США разработали электрический двигатель, которому для работы не требуется топливо............. Так электродвигателю и не нужно топливо. Он же электрический.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Самое главное - мозги вам хозяева не обещали восстановить?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Враньё. Там спрятан маленький укр.
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