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6 листопада • оновлено в 18:04
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/ Зелена енергія та новини екології

Військові США створили експериментальний двигун, якому не потрібне паливо

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Військові інженери з Дослідницької лабораторії флоту в США розробили електричний двигун, якому для роботи не потрібно паливо.

Про це повідомляє Scientific American. Інженери впевнені, що їхній винахід в перспективі дозволить очистити орбіту Землі від космічного сміття.

Військові США створили експериментальний двигун, якому не потрібне паливо

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В рамках проекту Tether Electrodynamic Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE) вчені спроектували крихітний супутник розміром з футбольний м'яч, який поділяється на дві частини, з'єднані між собою надтонкою струмопровідних тросом довжиною близько 1 км.. Частини супутника під час роботи розходяться на максимальну відстань, по тросу пускається електричний струм і навколо нього утворюється магнітне поле.

Поле супутника, яке виникає після запуску, починає взаємодіяти з магнітним полем Землі. Далі залишається розрахувати момент активації магнітного поля так, щоб поле планети злегка притягнуло супутник до себе.

На початку листопада супутник TEPCE, що перебуває на орбіті, повинен почати тестовий запуск. У разі успіху магнітне поле супутника вступить у взаємодію з магнітним полем Землі в іоносфері, щоб вплине на його швидкість та орбіту. В майбутньому це дозволить запускати об'єкти в космос, не забезпечуючи їх при цьому громіздкими обсягами палива, відзначає видання.

"Іншими словами, це вітрильник у світі космосу. Але замість вітру технологія електродинамічної прив'язі рухає конструкцію завдяки фізичним законам, які керують електричними і магнітними полями", – заявив професор інженерної енергетики в Університеті Падуї в Італії Енріко Лоренцини.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені в Китаї створили мініатюрний акумулятор, який зможе зберігати до 80% заряду навіть під час роботи на орбіті.

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Тема
Дослідження вчених
Місце
США
Теги
Екологія Green Oboz
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
США разработали электрический двигатель, которому для работы не требуется топливо............. Так электродвигателю и не нужно топливо. Он же электрический.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Самое главное - мозги вам хозяева не обещали восстановить?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Враньё. Там спрятан маленький укр.
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