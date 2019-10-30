Сможет работать в космосе: ученые изобрели крошечный аккумулятор

Ученые в Китае создали миниатюрный аккумулятор, который сможет сохранять до 80% заряда при температурах до -40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на статью ученых из института физики Далянского университета в журнале Nano Energy. Издание отмечает, что исследователи смогли совершить прорыв благодаря использованию твердого углерода и фосфат литий-ванадия.

xinhua.com

"Наша цель – разработать всесезонную батарею, которая будет дешевой, но при этом сможет обеспечить высокую надежность и безопасность для потребительских товаров. Это был беспрецедентный подход, однако мы смогли доказать, что он работает", – заявил ведущий исследователь Сонг Зихан.

Идея создать аккумулятор, который сможет выдерживать сверхнизкие аккумуляторы, не новая. Сейчас такие батареи используют в Арктике, Антарктике и в космических программах. Однако из-за системы обогрева и громоздкой изоляции такие элементы питания обычно занимают очень много места. Поэтому существующие разработки не подходит для использования в смартфонах или электромобилях.

Китайские ученые "пошли на хитрость", отмечает исследователь. Они заменили мягкий графит в литиевой батарее, и заменили его твердым углеродом, который отличается высокой устойчивостью к холоду.

"Однако твердый углерод вызвал быстрое истощение ионов лития, которые служили агентом, несущим электрический поток в батарее. Группа ученых решила использовать композитный материал, фосфат литий-ванадия. Идея принесла плоды без увеличения риска возгорания или взрыва", – отмечает издание.

Однако технология все еще далека от использования в промышленных масштабах, подчеркивают ученые. Созданная батарея слишком мала для любых реальных приложений, и для ее расширения потребуются некоторые "инновационные инженерные решения", резюмируют исследователи.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как ученые сообщили, что органические солнечные батареи могут выдержать более 10 лет работы на околоземной орбите под воздействием высоких уровней радиации.

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