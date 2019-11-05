Выстрел из космоса: военные США разрабатывают технологию на энергии солнца

Ученые из научно-исследовательской лаборатории (AFRL) военно-воздушных сил США по заказу Пентагона создадут на орбите Земли систему беспроводной передачи энергии солнца.

Об этом говорится на сайте лаборатории. Ученые подчеркивают, что целью разработки является создание космических аппаратов, которые будут превращать энергию солнца в радиочастоты и отправлять на Землю.

afresearchlab.com

"Энергетика является стратегическим фактором и потенциальной уязвимостью для нашей страны и нашего Министерства обороны. Чтобы обеспечить успех военных миссий мы должны иметь необходимую энергию в нужном месте и в нужное время", – заявил глава Управления космических аппаратов лаборатории AFRL, полковник ВВС США Эрик Фельт.

Проект, в рамках которого пройдут исследования, называли Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research (SSPIDR). Ученые планируют оснащать космические аппараты солнечными элементами, которые будут накапливать энергию и передавать на Землю в виде радиочастотного излучения. Благодаря этому военные планируют получить бесперебойный источник энергии в районах без других источников электроэнергии.

В лаборатории отмечают, что процесс разработки пройдет вместе с военно-промышленной компанией Northrop Grumman Corporation. Специалисты AFRL займутся разработкой и демонстрацией ключевых элементов технологии, а Northrop Grunman возьмет на себя производство оборудования для испытаний.

На разработку оборудования выделено $100 млн. При этом военные не сообщают о сроках реализации проекта.

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