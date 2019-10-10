Слезть с российской газовой иглы: как в Украине строят самые большие биогазовые станции в мире

Чем больше в нашей стране мусора, тем активнее ставится вопрос его переработки. Часто можно услышать фразу, что на мусоре можно зарабатывать, что это еще можно продавать. Кстати, биогаз не единственный продукт биогазовых установок. Это может быть топливо для транспорта, биометан, и его потенциал в Украине только набирает обороты.

OBOZREVATEL решил проверить, так ли это и к чему приведет использование биогазовых установок.

Что производят биогазовые установки?

Если вы до сих пор не слышали это слово, то теперь будете знать, что биогазовая установка - это целые строительные объекты, которые состоят из герметичных реакторов, в которых производится биогаз. По своим особенностям биогаз похож на природный газ, он также без запаха и цвета. Поэтому часто можно услышать от ученых, что биогаз считают средством достижения энергетической независимости Украины.

Известно, что в Украине только 20 биогазовых установок. Это мало, ведь, к примеру, во всей Европе таких установок более 500. Размещены они в основном за чертой города, в районе промышленных предприятий и на мусорных полигонах. Есть фирмы, которые устанавливают такие установки предприятиям, многие из них работают с 2007 года, но популярность таких установок, грубо говоря, пришла на 2015 год, когда остро начали ставится вопросы экологии.

Биогазовые установки работают на мусоре, который нуждается в утилизации. В реактор помещается мусор, который со временем под действием бактерий начинает “бродить”. При этом выделяется горючая смесь газов, в состав которой входят метан (60%), углекислый газ (35%) и некоторые другие газы (5%).

Биогазовые станции можно поставить дома, но они выгодны только тем, у кого есть постоянно пополняющийся объем отходов. Также установка такой станции требует знаний и внимания, ведь ошибки чреваты последствиями для здоровья человека. В принципе, все, что связано с газом, требует повышенного внимания. Стоит отметить, что при этом зарабатывать можно в основном на крупных промышленных биогазовых установках. В домашних условиях можно использовать компактные установки для обогрева дома или небольшого животноводческого хозяйства. Их даже оформляют из подручных средств, бочек, например.

Какие вопросы решает биогазовая установка?

Поскольку она перерабатывает в основном мусор, то самую главную задачу по устранению отходов она таки решает, причем с получением чистой энергии. Поскольку биогаз, как уже было сказано, немногим отличается от природного газа, то и установка решает вопрос по замещению природного газа. Таким образом с такими установками наша страна может быстрее избавиться от мусорных свалок и улучшить экологическую ситуацию. При производстве биогаза в атмосферу не выбрасывается CO 2, что также немаловажно.

Избавление от газовой зависимости

Что нужно, чтобы поставить такую станцию?

Генеральный директор ООО "Зорг Биогаз Юкрейн" Игорь Реддих рассказал нам, что для того, чтобы построить биогазовую установку и ввести ее в эксплуатацию нужно получить аж 987 подписей.

"Биогазовая станция – это строительный объект и также как при строительстве любого строительного объекта нужно пройти разрешительные процедуры: гражданские слушания, выделить участок, дать объявление в газету, разработать и пройти экспертизу проекта, получить разрешение на снятие плодородного слоя, получить разрешение ГАСКа на начало строительства, ввести объект в эксплуатацию у ГАСКа, получить технические условия ГП "Облэнерго", получить лицензию на зеленый тариф, определить ставку зеленого тарифа в НКРЕ, заключить договор с Гарантированным Покупателем ГП "Энергорынок" и ГП "Облэнерго", провести сертификацию приборов учета", – говорит он.

Предприниматель самостоятельно не сможет пройти все эти процедуры. Для руководителя бизнеса сдать налоговую декларацию самому практически нереально, но для бухгалтера это стандартная задача, с которой он легко справляется.

Так же и в этом вопросе есть специалисты, которые имеют опыт составления и согласования всех необходимых документов на строительство и ввод в эксплуатацию биогазовых комплексов.

Дорого? Не все так плохо, на биогазовых установках можно зарабатывать

Выгоду от биогазовой станции можно получить, производя электрическую и тепловую энергию. Более того, электроэнергия может целый год использоваться как для собственных нужд, так и для подачи в сеть по нерегулируемому или зеленому тарифу. В США используют около 150 полигонов для обеспечения населения тепловой энергией и электричеством.

С 1 м3 биогаза производится одновременно 2,2 кВтч электрической + 2,3 кВтч тепловой энергии. Этому способствует принятый в 2015 году закон Украины по обеспечению конкурентных условий производства электроэнергии, которым увеличено на 10% "зеленый" тариф для электроэнергии из биомассы и биогаза до уровня 12,38 € ct / кВт-ч. К слову, в 2016 году Рокитнянский сахарный завод получил 1,8 млн гривен по "зеленому тарифу", что на тот момент было беспрецедентным для Украины случаем. Предприятие смогло получить из бюджета деньги от продажи электроэнергии, выработанной из биогаза.

Кстати, на установку крупных биогазовых заводов могут давать кредиты международные доноры! Чего только стоит тот факт, что ЕБРР выделили в 2017 году агрохолдингу МХП 25 млн евро на установку биогазового завода в Винницкой области.

Генеральный директор ООО "Зорг Биогаз Юкрейн" Игорь Реддих отмечает, что чем больше станция, тем дешевле киловатт установленной мощности.

"Например, станция мощностью 1,2 МВт в Окнах (Одесская область) обошлась в 3,4 млн. евро (без трансформаторной подстанции и силосного хранилища), а станция 10,5 МВт в Теофиполе (Хмельницкая обл.) обошлась в 14 млн. евро (без трансформаторной подстанции и силосного хранилища). Стоимость станции также зависит от применяемой технологии, в Окнах применяется классическая технология (2 реактора), а в Теофиполе – технология высоконагруженных реакторов (6 реакторов). В Теофиполе используется более продвинутая технология. Разница по количеству реакторов – в 3 раза, а мощность больше в 9 раз. При этом инвестиции за 1 кВт мощности отличаются в 2 раза – 2800 евро за кВт в Окнах и 1000 евро за кВт в Теофиполе", – говорит эксперт.

Государство платит по "зеленому тарифу" день в день без задержек.

"Цена – 14,3 евроцента с НДС, привязанная к валюте, выплачивается Гарантированным Покупателем ГП "Энергорынок". Тариф действует до 2030 года. Бизнес, когда выручка привязана к валюте и гарантирована государством по контракту на 11 лет – это бизнес о котором можно только мечтать".

Рейтинг гарантий государства выше рейтинга любого бизнеса в стране – это знает любой экономист. Доказательством того, что это выгодно, является то, что в Украине строятся самые большие биогазовые станции в мире.

"Например, в Теофиполе строится станция мощностью 26,1 МВт, из которых 15,6 МВт уже работает", – отмечает Игорь Реддих.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!