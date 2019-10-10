Злізти з російської газової голки: як в Україні будують найбільші біогазові станції у світі

Чим більше у нашій країні сміття, тим активніше порушується питання його переробки. Часто можна почути фразу, що на смітті можна заробляти, що його ще можна продавати. До речі, біогаз не єдиний продукт біогазових установок. Це може бути паливо для транспорту, біометан, і його потенціал в Україні ще тільки набирає оберти.

OBOZREVATEL вирішив перевірити, чи так це і до чого призведе використання біогазових установок.

Що виробляють біогазові установки?

Якщо ви досі не чули цього слова, то тепер знатимете, що біогазова установка – це цілі будівельні об'єкти, що складаються з герметичних реакторів, у яких виробляється біогаз. За своїми особливостями біогаз схожий на природний газ, він також без запаху і кольору. Тому часто можна почути від учених, що біогаз вважають засобом досягнення енергетичної незалежності України.

Відомо, що в Україні лише 20 біогазових установок. Це мало, адже, наприклад, в усій Європі таких установок понад 500. Розташовані вони здебільшого поза містом, у районі промислових підприємств і на сміттєвих полігонах. Є фірми, які встановлюють такі установки підприємствам, багато хто з них працює з 2007 року, але популярність цих установок, грубо кажучи, припала на 2015 рік, коли гостро почали поставати питання екології.

Біогазові установки працюють на смітті, яке потребує утилізації. У реактор вміщається сміття, яке з часом під дією бактерій починає "бродити". При цьому виділяється горюча суміш газів, до складу якої входять метан (60%), вуглекислий газ (35%) та деякі інші гази (5%).

Біогазові станції можна поставити вдома, але вони вигідні тільки тим, у кого є постійно поповнюваний обсяг відходів. Також встановлення такої станції вимагає знань і уваги, адже помилки матимуть невтішні наслідки для здоров'я людини. В принципі, все, що пов'язано з газом, вимагає підвищеної уваги. Слід зазначити, що при цьому заробляти можна здебільшого на великих промислових біогазових установках. У домашніх умовах можна використовувати компактні установки для обігріву будинку або невеликого тваринницького господарства. Їх навіть оформлюють з підручних засобів, наприклад бочок.

Які питання вирішує біогазова установка?

Оскільки вона переробляє здебільшого сміття, то найголовніше завдання щодо усунення відходів вона таки вирішує, причому з отриманням чистої енергії. Оскільки біогаз, як уже було сказано, не набагато відрізняється від природного газу, то і установка вирішує питання щодо заміщення природного газу. Тож із такими установками наша країна може швидше позбутися сміттєвих звалищ і покращити екологічну ситуацію. При виробництві біогазу в атмосферу не викидається CO 2, що також важливо.

Позбавлення від газової залежності

Що треба, щоб поставити таку станцію?

Генеральний директор ТОВ "Зорг Біогаз Юкрейн" Ігор Редді розповів нам, що для того, аби побудувати біогазову установку і ввести її в експлуатацію, треба отримати аж 987 підписів.

"Біогазова станція – це будівельний об'єкт і так само, як при будівництві будь-якого будівельного об'єкта, треба пройти дозвільні процедури: громадські слухання, виділити ділянку, дати оголошення в газету, розробити і пройти експертизу проєкту, отримати дозвіл на зняття родючого шару, отримати дозвіл ДАБК на початок будівництва, ввести об'єкт в експлуатацію у ДАБК, отримати технічні умови ДП "Обленерго", отримати ліцензію на зелений тариф, визначити ставку зеленого тарифу у НКРЕ, укласти договір із Гарантованим Покупцем ДП "Енергоринок" та ДП "Обленерго", провести сертифікацію приладів обліку", – каже він.

Підприємець самостійно не зможе пройти всі ці процедури. Для керівника бізнесу здати податкову декларацію самому практично нереально, але для бухгалтера це стандартна задача, з якою легко впорається.

Так само і в цьому питанні є фахівці, які мають досвід складання і узгодження всіх необхідних документів на будівництво та введення в експлуатацію біогазових комплексів.

Дорого? Не все так погано, на біогазових установках можна заробляти

Вигоду від біогазової станції можна отримати, виробляючи електричну і теплову енергію. Більше того, електроенергія може цілий рік використовуватися як для власних потреб, так і для подачі у мережу за нерегульованим або зеленим тарифом. У США використовують близько 150 полігонів для забезпечення населення тепловою енергією та електрикою.

З 1 м3 біогазу виробляється одночасно 2,2 кВтг електричної + 2,3 кВтг теплової енергії. Цьому сприяє ухвалений у 2015 році закон України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії, яким збільшено на 10% "зелений" тариф для електроенергії з біомаси та біогазу до рівня 12,38 € ct/кВт-год. До слова, у 2016 році Рокитнянський цукровий завод отримав 1,8 млн гривень за "зеленим тарифом", що на той час було безпрецедентним для України випадком. Підприємство змогло отримати з бюджету гроші від продажу електроенергії, виробленої з біогазу.

До речі, на встановлення великих біогазових заводів можуть давати кредити міжнародні донори! Чого тільки вартий той факт, що ЄБРР виділили у 2017 році агрохолдингу МХП 25 млн євро на встановлення біогазового заводу у Вінницькій області.

Генеральний директор ТОВ "Зорг Біогаз Юкрейн" Ігор Реддіх зазначає, що чим більша станція, тим дешевший кіловат установленої потужності.

"Наприклад, станція потужністю 1,2 МВт у Окнах (Одеська область) коштувала 3,4 млн. євро (без трансформаторної підстанції та силосного сховища), а станція 10,5 МВт у Теофіполі (Хмельницька обл.) коштувала 14 млн. євро (без трансформаторної підстанції та силосного сховища). Вартість станції також залежить від застосовуваної технології, в Окнах застосовується класична технологія (2 реактори), а у Теофіполі – технологія високонавантажених реакторів (6 реакторів). у Теофіполі використовується більш просунута технологія. Різниця за кількістю реакторів – утроє, а потужність більша у 9 разів. При цьому інвестиції за 1 кВт потужності відрізняються удвічі – 2800 євро за кВт в Окнах і 1000 євро за кВт у Теофіполі", – каже експерт.

Держава платить за "зеленим тарифом" день у день без затримок.

"Ціна – 14,3 євроценти з ПДВ, прив'язана до валюти, виплачується Гарантованим Покупцем ДП "Енергоринок". Тариф діє до 2030 року. Бізнес, коли виторг прив'язаний до валюти і гарантований державою за контрактом до 11 років – це бізнес, про який можна тільки мріяти".

Рейтинг гарантій держави вищий за рейтинг будь-якого бізнесу в країні – це знає кожен економіст. Доказом того, що це вигідно, є те, що в Україні будуються найбільші біогазові станції у світі.

"Наприклад, у Теофіполі будується станція потужністю 26,1 МВт, з яких 15,6 МВт уже працює", – зазначає Ігор Реддіх.

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