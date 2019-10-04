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4 октября • обновлено в 17:38
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Как сэкономить на коммунальных услугах до 70%: глава Госэнергоэффективности дает практические советы

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Если выбрать правильный подход - на коммунальных услугах можно существенно сэкономить. Что нужно сделать, а также об энергоэффективности, различных способах ее финансирования, и что сейчас происходит в сфере возобновляемой энергетики Украины – в продолжении интервью OBOZREVATEL с головой Госэнергоэффективности Сергеем Савчуком.

- Сергей, Вот я хочу серьезно заняться термомодернизацией своего дома. Я прочитал, что можно сэкономить до 70% на коммунальных услугах, а моя недвижимость в цене вырастет на 30%. А как появились эти цифры? Им можно доверять?

- Во-первых, процент экономии зависит от исходного состояния здания.

Во-вторых, сэкономить до 70% - это реально, но требует правильного подхода.

По оценкам экспертов:

  • замена окон дает до 10-15% экономии;

  • утепление (стен, крыши, подвала) – до 25%;

  • модернизация или установку индивидуального теплового пункта с погодозависимым регулирования - до 10-30%;

  • балансировки стояков, теплоизоляция трубопроводов – еще до 10%.

Поэтому могу сказать, что именно комплексная термомодернизация здания полностью обеспечивает максимальный результат – снижение коммунальных платежей.

Чем меньше энергоресурсов расходуется на содержание, тем меньше стоят коммунальные услуги, которые придется платить ежемесячно. Как следствие, недвижимость, имеет небольшое энергопотребление, сразу возрастает в цене после термомодернизации.

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- А можете привести какой реальный успешный кейс термомодернизации? Давайте не в Киеве ...

- Хорошо. Возьмем город Черкассы. ОСМД "Героев Днепра, 71" использовало 2600000 грн "теплого кредита" на утепление фасада, замену окон и дверей. Государство возместило 1 млн грн, а город - всю процентную ставку (400 тыс. Гривен).

После всех компенсаций суммарные затраты по проекту в среднем на 1 квартиру составляли около 200 грн в месяц.

При этом, благодаря проведенным энергоэффективным мероприятиям, а также имеющемся ИТР и приборам учета тепла, расходы на отопление уменьшились почти на 50%: с 35,64 грн / м2 до 18,6 грн / м2 в месяц.

Другой успешный кейс – это ОСМД "Макарова 10" в Киеве. Объединение привлекло значительную сумму средств - 4800000 грн "теплого кредита" на утепление фасада и замену окон и дверей. Компенсация также велика: из госбюджета возмещено 2500000 грн, а из местного – 1300000 гривен.

После всех компенсаций стоимость всего проекта для ОСМД составила 350 тыс. Грн, а каждая семья cплачувала лишь 80 грн в месяц.

При этом, расходы за отопление уменьшились на 50%: с 47 грн / м2 до 23 грн / м2 в месяц.

Как сэкономить на коммунальных услугах до 70%: глава Госэнергоэффективности дает практические советы

- Все же что лучше – взять "теплый" кредит в банке или заключить договор с ЭСКО-компанией. Взять, ну например, 2-комнатную квартиру в панельном доме? Как мне вычислить преимущества первого или второго финансового механизма?

- Хочу подчеркнуть, в Украине, как собственно, и за рубежом ЭСКО-механизм – привлечения частного инвестору в энергоэффективных мероприятий и возврата им инвестиций исключительно за счет экономии – применяется чаще всего именно в бюджетной сфере: для утепления школ, больниц, детских садов, уличного освещения и других объектов. Однако ОСМД, например, также может свободно заключать ЭСКО-договора. Главное преимущество ЭСКО для ОСМД – в том случае, если жители не готовы брать кредиты в коммерческих банках. Кроме того, ЭСКО-инвестор непосредственно сам заинтересован в качестве работ, поскольку все его доходы зависят от экономии в вашем доме.

Примеры ЭСКО-контрактов в жилищной сфере в Украине уже есть. Теперь имеем шесть проектов. В 2017 первый энергосервисный договор в многоквартирном доме заключен между инвестором и ЖСК "Политехник" (90 квартир) на 5 лет на внедрение модульного теплового пункта. Ежемесячная экономия среднестатистической 2-комнатной квартиры на отоплении будет в размере 200 гривен, в общем – 20%.

Однако, с экономической точки зрения, я бы Вам посоветовал принять участие в программах софинансирования (до 70%) "теплых кредитов" из государственного и местных бюджетов. Ваше участие станет более привлекательной и выгодной.

За 5 лет около 700 тыс. Семей (а это эквивалентно двум регионам Украины) привлекли 7400000000 грн "теплых кредитов".

- Вы говорите, что ЭСКО-контракты – больше применяются в социальной сфере. А сколько сейчас проектов в работе?

- Первые 350 таких ЭСКО-проектов стоимостью около 500 млн грн работают почти во всех регионах страны. Эти проекты, как Вы правильно говорите, реализуемых на объектах социальной сферы. Экономия энергозатрат в бюджетных учреждениях достигает 70% без всякой бюджетной инвестиции. Также начаты работы по ЭСКО-контрактам в государственных учреждениях, среди которых - например, объекты Госводагентства, Госстата, МВД. Продолжается работа с Минобороны и МОН в этой сфере.

Как сэкономить на коммунальных услугах до 70%: глава Госэнергоэффективности дает практические советы

- Дайте совет, если мой ОСМД или ЖЕК заключил договор с компанией, качество работ которого очень неудовлетворительная, что нам делать? Можно ли вернуть деньги или остановить ЭСКО-контракт?

- Конечно, это зависит от договора, заключенного между ОСМД и компанией. Важно понимать, что по условиям ЭСКО-механизма энергоэффективные мероприятия проводятся за счет именно инвестора. В его интересах провести работы как можно качественнее, чтобы получить больший процент экономии энергопотребления. Ведь от объема экономии зависит возврата инвестиций инвестора.

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- Давайте сменим тему. И я бы хотел узнать о перспективах биоэнергетики в нашей стране. Может альтернативное топливо заменить газ и уголь?

- Вообще, у нас значительный потенциал использования биомассы для производства энергии. Если взять сельскохозяйственные отходы в Украине, то их более 90 млн тонн в год. Приведу пример: используя на энергетические нужды лишь 37% отходов сельскохозяйственных культур (34 млн т. Соломы, отходов кукурузы, подсолнечника), потенциально можно заместить в эквиваленте более 9 млрд м3 газа в год. Это составляет около трети газовых потребностей Украины.

Кроме того, дополнительным источником биомассы является выращивание энергетических культур (энергетические ива, тополь и мискантус) на малоплодородных землях, которых в Украине около 4 млн га. Если использовать такой потенциал, то объем замещения газа достигнет

в эквиваленте 20 млрд м3 в год, а это 2/3 потребностей страны в газоснабжении.

Взять вместе потенциал сельскохозяйственных отходов и выращивания многолетних энергетических культур – и мы уже не импортер, а экспортер газа!

- А когда появятся в стране станции, работающие на биомассе?

- Такие станции уже у нас работают. Биомассу в Украине используют для производства как тепла, так и для электроэнергии. Вот в городе Каменец-Подольский успешно работает теплоэлектростанция общей мощностью 45 МВт. Из них на биомассе - 15 МВт тепловой и 1,5 МВт электрической мощности. Вообще, этот город у нас обеспечивает себя теплом с альтернативной энергии на 60%. Такой опыт постепенно масштабируется по всей стране.

Другой пример – это город Славутич, где работает твердотопливная котельная на щепе. Ее мощность - 10,5 МВт. Котельная уже на 40% обеспечивает потребности города в тепловой энергии и горячей воде.

Потенциал экономии газа в год составляет около 7 млн м3 в год. Благодаря этой котельной на биомассе Славутич экономит минимум 4 млн грн. за отопительный сезон.

Как сэкономить на коммунальных услугах до 70%: глава Госэнергоэффективности дает практические советы

- Понимаю, что рынок биотоплива пока формируется в Украине. А по Вашему мнению, что нужно сделать, чтобы он стал конкурентным и прозрачным?

- Вместе с биоэнергетической ассоциации Украины мы проанализировали опыт ведущих стран мира, в частности Литвы, Дании, США. Например, в Литве на законодательном уровне введен бирже "Baltpool" для торговли биотопливом. Благодаря работе биржи доля биомассы, полученной из нее, выросла с 1% в 2013 до 95% в 2017 году. Уже в 2018 около 70% энергии в централизованном теплоснабжении Литвы произведено именно с биомассы. Так, за счет прозрачности торгов цена на биомассу снизилась.

Несмотря на такой положительный опыт Литвы, мы планируем запустить единую электронную платформу, где бы осуществлялась торговля биотопливом. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

- Скажите, пожалуйста, а как можно оценить рынок Украинский твердого биотоплива. Каков его объем?

- Единого показателя нет, но речь идет о миллиардах долларов. На сегодняшний день около 400 предприятий осуществляют торговлю твердым биотопливом в Украине. Также работают примерно 450 производителей тепловой энергии из биомассы. Полностью могу заверить, рынок быстро растет.

- Недавно мир потрясла новость, что в Швеции закончилось мусора для переработки. Они готовы его импортировать. Почему в Украине не инвестируют деньги в эту сферу?

- Я думаю, сегодня для потенциальных инвесторов в Украине не существует ни стимулов, ни достаточных гарантий, чтобы вкладывать средства в создание заводов по энергетической утилизации мусора.

Во-первых, отсутствует возможность предоставить гарантии поставок определенного объема отходов на переработку со стороны органов местного самоуправления.

Во-вторых, механизмов заключения долгосрочных контрактов и гарантирования возврата инвестиций. Частный перевозчик может обанкротиться, отказаться от предоставления услуг, что приведет к прекращению заказ им услуг по переработке.

И наконец, инвестиции в мусороперерабатывающие предприятия в основном осуществляются в иностранной валюте (оборудование, технологии и программное обеспечение необходимо закупать за границей), а в Украине не предусмотрено никаких механизмов уменьшения валютных рисков для инвестора.

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- А расскажите, что такое концепция - waste-to-energy plant? Каковы перспективы строительства таких заводов в Украине?

- Основная идея концепции, которую мы разработали, - создать законодательные условия, согласно которым бизнеса будет выгодно устанавливать "waste-to-energy plants" и вывозить отходы именно на заводы, а не на свалки или в лес.

Хочу сказать, энергетический потенциал твердых бытовых отходов в Украине достаточно высок.

Ежегодно один человек производит 300-350 кг бытовых отходов.

В общем, в год в стране собирается около 10 млн тонн отходов, из которых можно выработать 3500000 Гкал тепловой энергии и 1200000000 кВт * ч электроэнергии. Мы подсчитали: начало строительства новых мусороперерабатывающих заводов и привлечения инвестиций в эту сферу позволит достичь замещения в еквивалентидо 1 млрд м³ газа в год.

Как сэкономить на коммунальных услугах до 70%: глава Госэнергоэффективности дает практические советы

- По всему миру мусоросжигательные заводы развиваются очень быстро. Только в столице Китая - Пекине - их открыто 32. Когда эта сфера начнет бурно развиваться в Украине?

- Мы хотим ускорить ее развитие. Сейчас Госэнергоэффективности уже разработало Концепцию энергетической утилизации отходов и необходимые законодательные изменения.

Планируем через закон:

  • создать стимулы для строительства "waste-to-energy plants";

  • предоставить гарантии инвесторам по поставкам определенных объемов мусора на переработку

  • ввести долгосрочные договоры;

  • установить четкие правила тарифообразования для услуг по энергетической утилизации отходов (gate fee)

  • закрепить европейские экологические требования в этой сфере.

Я уверен, если мы создадим прозрачный рынок в этой сфере – в Украине обязательно появится инвестор, а это значит, начнется ее бурное развитие.

Эти вопросы уже поднимает Президент Украины Владимир Зеленский на международной арене. В частности, в сентябре во время встреч Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, а также с Премьер-министром Швеции Стефаном Левен обсуждался налаживания тесного сотрудничества между странами, в частности, в сфере переработки мусора.

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70rus xxx
70rus xxx
На дворе 21 век.Чудик,эти советы надо было Павки Корчагину давать,когда Киев на зиму дров не заготовил.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Пока с Россией-Матушкой дружили, о подобной муйне даже на балакали. Но треба було обовязково пострыбать на майдане, шо бы москаляку на гиляку и результат не заставил ждать. Утепляйте кастрюльки и евротруселя и повыше стрыбайте и будет вам свидомое счастье
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