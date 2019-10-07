Отапливать по-скандинавски: как учесть в Украине шведский опыт

Старое советское наследие – развитая инфраструктура централизованного теплоснабжения – оказалась преимуществом для Украины. Как узнал OBOZREVATEL, это позволит ввести в Украине современный подход теплоснабжения, когда и в домах тепло, и на окружающую среду минимальное влияние.

Именно для этого в Украине стартует Программа "Швеция – Украины: поддержка централизованного теплоснабжения", организованной Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO). Ее основная цель – финансирования экологических проектов для энергоэффективного централизованного теплоснабжения в Украине, предоставляет качественные услуги по низкого экологического воздействия.

По мнению советника председателя Госэнергоэффективности Украины Константина Гуры: "Система теплоснабжения очень социально чувствительная сфера. По официальным исследованиям Госкомстата, более 30% украинский испытывают проблемы, платя коммунальные услуги. Почему? Это очень дорого! С другой стороны, у них есть вопросы к качеству оказания услуг. Наша страна имеет одну из самых развитых сетей теплоснабжения – более 50% зданий присоединены к системе центрального снабжения. Но 5 лет назад, это было 60%, поэтому мы видим тенденцию к системному отключения от централь ой системы теплоснабжения. Более того, мы знаем, что сейчас в системе есть более 20% потерь тепла, а также - более 50% основных средств построено более 20 лет назад ... Нам есть над чем работать "...

Так, украинская система центрального теплоснабжения сейчас нуждается значительной модернизации из-за критической изношенности основных средств, долго не обслуживались должным образом.

Также, надо добавить она - одна из самых грязных в мире, поскольку подавляющее большинство в источниках генерации тепловой энергии составляют ископаемые виды топлива.

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Так в чем ее преимущества?

На этот вопрос дает ответ советник компании SWECO Юлия Косулько, консультант-координатор Программы:

"Во-первых, в зонах высокой плотности населения, например в городах, централизованное теплоснабжение – целесообразная система оказания эффективной и качественной услуги. НО – эта сеть должна быть современной и модернизированной, именно тогда и качество высокое, и энергоэффективность на высоком уровне. По -вторых, централизованное теплоснабжение использует полный спектр альтернативных и возобновляемых источников энергии. К сожалению, индивидуальные системы отопления не могут использовать такие виды, как промышленное сбросной тепло, энергию по сжиганию мусора, биоп алива .... НУ, и третье – реализация основного вызывает Украины – отказа от импортируемого газа, именно централизованная система теплоснабжения станет платформой для таких изменений, ведь сегодня именно сфера централизованного теплоснабжения является одним из основных потребителей газа в Украину. Очень надеюсь что проекты новой программы " Швеция – Украины: поддержка централизованного теплоснабжения "покажут на практике преимущества современного теплоснабжения".

О необходимости учета в Украине шведского опыта отмечает Ольга Романюк, экс-заместитель министра ЖКХ, президент "Института местного развития":

"Система центрального теплоснабжения является доминирующим вариантом отопления в Швеции. Для меня впечатляет структура энергетического баланса в этой стране – она кардинально отличной от украинского. Представьте себе, только – 5% в этой структуре - ископаемые виды топлива, зато 52% - это вторичные энергетические ресурсы, например использование сбросного тепла индустрии или сожжение отсортированных бытовых отходов, 43% - возобновляемые источники энергии, например биомасса. Мне очень хотелось, чтобы впоследствии в Украине было что-то подобное ... в Швеции работают более 200 наст опостачальних компаний, они как муниципальными, так и частными - доля муниципальных постоянно сокращается. А еще очень важно – в Швеции отсутствует регулятор, там не регулируются тарифы, или инвестиционные программы предприятий. Основной механизм - спрос и предложение! По моему мнению, залогом шведского успеха является четкая, взвешенная, последовательная государственная политика внедрена муниципалитетами на местах ... ".

Финансировать проекты в рамках реализации программы в Украине будет Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO).

По словам Алексея Капустинского, советника NEFCO:

"Мы уже 15 лет в Украине. Начиная предварительную программу DemoUkrainaDH, запланировали сделать небольшие проекты в сфере теплоснабжения, они имели целью показать как современные технологии теплоснабжения могут улучшить системы без увеличения тарифов и одновременно уменьшая потребление энергоресурсов. У нас был план – реализовать в стране 20 проектов. Итак, на сегодняшний день мы закончили внедрение семи проектов, в трех сейчас идет работа - Тернополе, Черновцах и Умани и готовимся к реализации еще пяти. Что очень важно – они охватывают всю кра ину. Сейчас мы начинаем новую программу "Швеция – Украины: поддержка централизованного теплоснабжения". Эта программа базируется на опыте DemoUkrainaDH и имеет целью стать более мощным механизмом для реализации современных идей модернизации теплоснабжения. Для нас приоритет - финансово поддержать модернизацию украинских генерирующих мощностей, чтобы они перешли на альтернативные и возобновляемые источники энергии. Займы НЕФКО по новой программе будут не более 5 млн евро, чего достаточно для проектов, которые в оказывали значительное положительное влияние на городах ".

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Что будет?

Сейчас заинтересованы города и их теплоснабжающие компании приглашены подать заявку для участия в программе. Для этого городам необходимо заполнить предложенный опросник, который можно найти на сайте программы https://dh-ukraine.nefco.org/sweden-ukraine-dh/participate-in-sudh/. Города будут избираться по результатам оценки информации, предоставленной и опросниках. Однако отмечается, что финансирование будет предоставляться только для компаний муниципальной или областной собственности. Программа имеет целью внедрить четыре проекта, тем самым повышая качество предоставления услуг централизованного снабжения для 300 000 жителей Украины и значительно сокращая выбросы СО2.

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