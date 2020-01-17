В США начали создавать "батареи будущего": инженеры рассказали о возможностях нового материала

Стартап Real Graphene в США планирует при помощи графена сделать литий-ионные аккумуляторы более долговечными и позволить им заряжаться намного быстрее.

Об этом сообщает Digital Trends. Графен считается "материалом будущего", и его использование поднимет цену аккумулятора минимум на 30%, отмечает издание.

Иллюстрация digitaltrends.com

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"Время для использования графена, который по праву называют материалом будущего, наступило. Мы планируем использовать графен, чтобы повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов", – заявил генеральный директор калифорнийского стартапа Сэмюэл Гун.

Специалисты компании улучшили привычные батареи, добавив к ним графеновый слой, после чего смешали с графеном литий. Итоговая конструкция лучше проводит электричество и меньше нагревается, что сокращает время полной зарядки стандартного аккумулятора до 20 минут и продлевает срок его жизни до 1500 циклов перезарядки, пишет издание.

Несмотря на то, что использование графена существенно повышает цену батарей, многие наверняка будут согласны заплатить больше, чтобы получить устройство, которое быстрее заряжается и служит дольше, уверены в компании. Создание и тестирование пилотных образцов новых аккумуляторов уже началось, заявил Гун.

По его словам, в дальнейшем инженеры компании планируют представить портативные хранилища энергии на 10 000 мА*ч и 20 000 мА*ч, которые можно полностью зарядить за 20 и 40 минут соответственно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как в США исследователи из университета Пенсильвании создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые позволят заряжать электромобили за 10 и менее минут.

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