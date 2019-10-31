Зарядка электрокара за 10 минут: ученые создали новый тип аккумуляторов

Исследователи из США создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые позволят заряжать электромобили за 10 и менее минут.

Об этом сообщает Vice. По словам ученых из университета Пенсильвании, аккумулятор можно будет "пополнить на 320 км" за 10 минут при сохранении 2500 циклов зарядки, что эквивалентно более чем 800 тыс. километров за весь срок службы батареи.

Электрическая заправка для электрокаров

Исследователи отмечают, что их разработка сделает электромобили более конкурентоспособными в сравнении с бензиновыми авто. Кроме того, новый тип аккумуляторов практически не отличается по цене от классических аналогов, что также положительно скажется на популярности электрокаров.

Ученые смогли также решить основную проблему современных аккумуляторов, из-за которой они порой плавятся и взрываются. Для этого пришлось использовать никель, который позволил аккумулятору избегать температурных скачков и выдерживать высокую температуру в течение 10-20 минут – этого хватит для быстрой зарядки.

"Независимо от того, будете вы "заправлять" свой электрокар летом в Аризоне или зимой в Висконсине, батарея всегда заряжается при температуре +60 градусов по Цельсию. Наш подход впервые делает процесс зарядки электромобиля по-настоящему независимым от погоды и региона", – заявил соавтор и ассистент-исследователь группы ученых Сяо-Гуан Янг.

Ученый высказал уверенность, что открытие его группы станет "революционным" и со временем полностью изменит отношение к электрокарам. Он также анонсировал дальнейшую работу в этом направлении.

"Что касается будущих исследований, мы стремимся сократить время зарядки с 10 минут до 5-ти. Если мы достигнем этой амбициозной цели, зарядка электромобиля станет буквально равносильна заправке бензиновой машины", – подчеркнул ученый.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые в Китае создали миниатюрный аккумулятор, который сможет сохранять до 80% заряда при температурах до -40 градусов по Цельсию.

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