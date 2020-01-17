У США почали створювати "батареї майбутнього": інженери розповіли про можливості нового матеріалу

Стартап Real Graphene в США планує за допомогою графену зробити літій-іонні акумулятори більш довговічними і дозволити їм заряджатися значно швидше.

Про це повідомляє Digital Trends. Графен вважається "матеріалом майбутнього", і його наявність у батареї збільшить її ціну щонайменше на 30%, зазначає видання.

Ілюстрація digitaltrends.com

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"Час для використання графену, який за правом називають матеріалом майбутнього, настав. Ми плануємо застосовувати його, щоб підвищити ефективність літій-іонних акумуляторів", – заявив генеральний директор каліфорнійського стартапу Семюел Гун.

Фахівці компанії поліпшили звичні батареї, додавши до них графеновий шар, після чого змішали з цим матеріалом літій. Підсумкова конструкція краще проводить електрику й менше нагрівається, що скорочує час повного заряджання стандартного акумулятора до 20 хвилин і продовжує термін його життя до 1500 циклів перезаряджання, пише видання.

Незважаючи на те, що використання графену істотно здорожчує батареї, багато хто буде згоден заплатити більше, щоб отримати пристрій, який швидше заряджається і служить довше, впевнені в компанії. Створення і тестування пілотних зразків нових акумуляторів вже почалося, заявив Гун.

За його словами, надалі інженери компанії планують представити портативні сховища енергії на 10 000 мА/год і 20 000 мА/год, які можна повністю зарядити за 20 і 40 хвилин відповідно.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як в США дослідники з університету Пенсильванії створили новий тип літій-іонних акумуляторів, які дозволять заряджати електромобілі за 10 і менше хвилин.

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