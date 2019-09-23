У Швеції створили "зелений" генератор ударного типу: як це працює

Стартап Eco Wave Power продемонстрував в порту ізраїльського міста Яффа роботу генератора нового типу, який працює на енергії прибережних хвиль і сонячному випромінюванні.

Про це повідомляє прес-служба шведського стартапу, яка зазначає, що вперше про розробку повідомили ще в 2012 році, після чого інженерам знадобилося 4 роки для розробки першого дослідного зразка, який встановили в Гібралтарі.

Випробування тестового зразка генератора EWP ecowavepower.com

Перша версія генератора використовувала тільки енергію приливних хвиль, однак зараз розробники вирішили збільшити його ефективність за допомогою сонячних панелей.

У пошуках правильного рішення інженери перебрали кілька варіантів, однак зупинилися на моделі плавучих "ударних" буїв, прикріплених до поверхні причалів і хвилерізів, на які будуть встановлені сонячні панелі.

Перевагою такої системи буде економія коштів на додаткових площах і зниження втрат енергії завдяки постійному охолодженню панелей морською водою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Данії електрику хочуть добувати за допомогою генератора морських хвиль

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