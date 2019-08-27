Чиста енергія: в Канаді знайшли новий спосіб використовувати ядро Землі

У канадській провінції Альберта компанія Eavor Technologies приступила до будівництва геотермальної станції нового типу в рамках проекту Eavor-Loop.

Про це повідомляє CBC News, підкреслюючи, що експерти вже назвали проект революційним, оскільки для роботи йому не потрібна вода, а сама станція не виділяє парникові гази.

За словами президента компанії Eavor Technologies Джона Редферна, геотермальна система працює як радіатор, і використовує "традиційні компоненти нетрадиційним чином".

"Багато чого ми робимо навпаки, оскільки зазвичай при створенні свердловини під колодязь намагаються не потрапити в інший колодязь, але в нашому випадку ми намагаємося перетнутися з іншим колодязем. Ми починаємо буріння в декількох кілометрах один від одного, заглиблюємося на кілька кілометрів, потім повертаємо в сторону і йдемо назустріч, поєднуючи одну шахту з іншого у вигляді величезної букви U для створення ефекту радіатора", – розповів він.

Геотермальний генератор Eavor-Loop https://eavor.com

За даними прес-служби компанії, роботи з буріння свердловин вже почалися, а створення проекту має завершитися до кінця року.

У компанії окремо підкреслюють, що станція стане джерелом чистої енергії, оскільки Eavor-Loop не забруднює атмосферу викидами парникових газів і не вимагає наявності води - замість неї тепло землі на глибині більш 2 кілометрів буде вбирати особлива рідина.

"Нова технологія не завдає шкоди навколишньому середовищу, і допускає застосування на 80% території світу, на відміну від традиційних геотермальних технологій. Крім того, так як вся система розташована під землею, її можна розмістити практично де завгодно, хоч на задньому дворі будинку", – підкреслює глава компанії Eavor Technologies.

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