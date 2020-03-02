В Нидерландах потратят миллиарды для добычи "зеленого" водорода на энергии ветра

Концерн Shell построит в Нидерландах установку NortH2 по производству водорода мощностью 10 ГВт, энергию для которой будут поставлять построенные в Северном море офшорные ветрогенераторы.

Об этом пишет BusinessGreen. Стоимость проекта пока не раскрывается, однако на одно только строительство оффшорных ветрогенераторов потребуется около $30 млрд.

Ветрогенераторы на территории "Водородной долины" Нидерландов spiegel.de

Созданием NortH2, который начнет поставлять водород в 2027 году, компания Shell займется вместе с газовой инфраструктурной государственной компанией Gasunie совместно с морскими портами Гронингена. Энергию для электролизеров будут поставлять офшорные ветрогенераторы мощностью 4 ГВт, которые построят в Северном море.

"Амбициозный проект сможет вывести Нидерланды на передний план в сфере производства экологически чистого водорода. Его создание способствует достижению целей климатического соглашения и ускоряет энергетический переход страны", – заявил президент Shell Nederland Марян ван Лун.

Карта расположения объекта businessgreen.com

Согласно планам создателей, к 2040 году мощность ветропарка увеличится до 10 ГВт и установка производить 800 000 тонн "зеленого" водорода в год. В рамках проекта также рассматривают вариант производства водорода непосредственно в море.

Напомним, что создание объекта планируется на территории так называемой "Водородной долины". Ее создание было инициировано руководством нидерландских провинций Гронинген и Дренте. Стратегия работы долины предполагает разработку плана развития водородной энергетики до 2030 г. стоимостью 2,8 млрд евро.

На территории региона планируют создавать "голубой" водород, получаемый из воды с помощью возобновляемых источников энергии, и "зелёный" водород, который создают благодаря конверсии природного газа.

Стратегия создания долины включает несколько проектов, среди которых – строительство подземного водородного хранилища в соляных пещерах в Зюйдвендинге, которое со временем станет хранилищем энергии, создание сети водородных заправочных станций, добавление водорода и так далее.

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