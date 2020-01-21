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21 января • обновлено в 17:39
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/ Экология

Европа откажется от газа: стало известно, чем заменят

1.8т
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В будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

Об этом пишет "Укринформа" со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Тима Макфи. Европа планирует стать "климатически-нейтральным континентом" до 2050 года в рамках так называемого "Зеленого соглашения".

Цистерны для биотоплива

Цистерны для биотоплива

napa.fr

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"Переход к климатически нейтральной экономике будет основан на использовании широкого спектра источников энергии и технологий. Роль природного газа в качестве переходного топлива является важной. Но главный фокус в бюджете и в поддержке ЕС будет сделан на инвестиции в климатически дружественные решения, включая производство газов, таких как водород, биогаз и газы с низким содержанием углерода, которые все больше будут заменять природный газ", – заявил политик.

Спикер Еврокомиссии также отметил важность подготовки инфраструктуры, которая в будущем должна будет поддерживать энергетические ресурсы. Этот шаг должен стать приоритетным после того, как будут выделены основные инвестиции, подчеркнул Макфи.

Напомним, новая Еврокомиссия под руководством президента Урсулы фон дер Ляен в рамках реализации "Зеленого соглашения" планирует внедрение новейших, дружественных к окружающей среде технологий в ключевые сферы европейской экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт и развитие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что правительство Китая за пять лет намерено увеличить производство биогаза на 10 млн кубометров, после чего до 2030 года хочет удвоить объемы биогазовой генерации в стране.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Теги
Green Oboz Биотопливо
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семенов Александр
семенов Александр
Как на великой Украине ,будут топить кизяками и пердячим газом . славаукрайини!!!
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