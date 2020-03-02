У Нідерландах витратять мільярди на видобуток "зеленого" водню на енергії вітру

Концерн Shell побудує в Нідерландах установку NortH2 з виробництва водню потужністю 10 ГВт, енергію для якої будуть поставляти побудовані в Північному морі офшорні вітрогенератори.

Про це пише BusinessGreen. Вартість проекту поки не розкривається, проте на одне тільки будівництво офшорних вітрогенераторів буде потрібно близько $30 млрд.

Вітрогенератори на території "Водневої долини" Нідерландів spiegel.de

Створенням NortH2, який почне поставляти водень в 2027 році, компанія Shell займеться разом з газовою інфраструктурної державною компанією Gasunie спільно з морськими портами Гронінгена. Енергію для електролізерів будуть поставляти офшорні вітрогенератори потужністю 4 ГВт, які побудують в Північному морі.

"Амбіційний проект зможе вивести Нідерланди на передній план у сфері виробництва екологічно чистого водню. Його створення сприяє досягненню цілей кліматичної угоди і прискорює енергетичний перехід країни", – заявив президент Shell Nederland Марян ван Лун.

Карта розташування об'єкта businessgreen.com

Згідно з планами творців, до 2040 року потужність вітропарку збільшиться до 10 ГВт і установка вироблятиме 800 000 тон "зеленого" водню на рік. В рамках проекту також розглядають варіант виробництва водню безпосередньо в море.

Нагадаємо, що створення об'єкта планується на території так званої "Водневої долини". Її створення було ініційоване керівництвом нідерландських провінцій Гронінген і Дренте. Стратегія роботи долини передбачає розробку плану розвитку водневої енергетики до 2030 р вартістю 2,8 млрд євро.

На території регіону планують створювати "блакитний" водень, який отримують із води за допомогою поновлюваних джерел енергії, і "зелений" водень, який створюють завдяки конверсії природного газу.

Стратегія створення долини включає кілька проектів, серед яких – будівництво підземного водневого сховища в соляних печерах в Зюйдвендінге, яке з часом стане сховищем енергії, створення мережі водневих заправних станцій, додавання водню і так далі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде заснована на використанні біопалива і водню, які повністю замінять собою викопний газ.

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