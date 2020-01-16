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16 января • обновлено в 10:03
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В Нидерландах появится огромная станция офшорных ветрогенераторов

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На шельфе у побережья Нидерландов компания Orsted начала постройку самого большого в стране парка ветрогенераторов Borssele 1 & 2 мощностью 752 МВт.

Об этом сообщает Electrek. Ветропарк разместится в 22 км от побережья провинции Зейландия.

В Нидерландах появится огромная станция офшорных ветрогенераторов

arcgis.com

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"Установка станет важным шагом в достижении страной климатической нейтральности. Станция будет вырабатывать энергию, которой хватит для обеспечения электричеством более 1 млн домохозяйств", – говорится в сообщении.

На данный момент инженеры компании Orsted уже установили первые платформы для ветряков. В общей сложности планируется разместить 94 бетонных "постамента" на глубине от 14 м до 39,7 м. На каждой платформе установят по ветрогенератору Siemens Gamesa мощностью 8 МВт.

"Станция Borssele станет первой ветровой электростанцией нашей компании в Нидерландах. Для местных властей это будет важный шаг в переходе на возобновляемую энергию", – заявил генеральный директор Orsted Netherland Стивен Энгельс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как морской ветрогенератор Haliade-X мощностью 12 МВт от компании GE Renewable Energy включили в список лучших изобретений, которые "делают мир лучше, умнее и веселее".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Нидерланды
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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