Головна Новини
16 січня • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

У Нідерландах з'явиться величезна станція офшорних вітрогенераторів

Читати матеріал російською

На шельфі біля узбережжя Нідерландів компанія Orsted почала спорудження найбільшого в країні парку вітрогенераторів Borssele 1 & 2 потужністю 752 МВт.

Про це повідомляє Electrek. Вітропарк розміститься в 22 км від узбережжя провінції Зейландія.

У Нідерландах з'явиться величезна станція офшорних вітрогенераторів

arcgis.com

Новини
Данія розмістить вітрогенератори на островах у морі: озвучено причину

"Установка стане важливим кроком у досягненні країною кліматичної нейтральності. Станція буде виробляти енергію, якої вистачить для забезпечення електрикою більше 1 млн домогосподарств", – йдеться в повідомленні.

На даний момент інженери компанії Orsted вже встановили перші платформи для вітряків. В цілому планується розмістити 94 бетонних "постаменти" на глибині від 14 м до 39,7 м. На кожній платформі встановлять по вітрогенератору Siemens Gamesa потужністю 8 МВт.

"Станція Borssele стане першою вітровою електростанцією нашої компанії в Нідерландах. Для місцевої влади це буде важливий крок у переході на відновлювану енергію", – заявив генеральний директор Orsted Netherland Стівен Енгельс.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як морський вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy включили в список кращих винаходів, які "роблять світ кращим, розумнішим і веселішим".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Вітрогенератори" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Нідерланди
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги