У Нідерландах з'явиться величезна станція офшорних вітрогенераторів

На шельфі біля узбережжя Нідерландів компанія Orsted почала спорудження найбільшого в країні парку вітрогенераторів Borssele 1 & 2 потужністю 752 МВт.

Про це повідомляє Electrek. Вітропарк розміститься в 22 км від узбережжя провінції Зейландія.

arcgis.com

"Установка стане важливим кроком у досягненні країною кліматичної нейтральності. Станція буде виробляти енергію, якої вистачить для забезпечення електрикою більше 1 млн домогосподарств", – йдеться в повідомленні.

На даний момент інженери компанії Orsted вже встановили перші платформи для вітряків. В цілому планується розмістити 94 бетонних "постаменти" на глибині від 14 м до 39,7 м. На кожній платформі встановлять по вітрогенератору Siemens Gamesa потужністю 8 МВт.

"Станція Borssele стане першою вітровою електростанцією нашої компанії в Нідерландах. Для місцевої влади це буде важливий крок у переході на відновлювану енергію", – заявив генеральний директор Orsted Netherland Стівен Енгельс.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як морський вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy включили в список кращих винаходів, які "роблять світ кращим, розумнішим і веселішим".

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