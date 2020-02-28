В Китае начали выпуск сверхмощных солнечных панелей нового типа

Китайская компания Trina Solar начала выпуск солнечных панелей мощностью более 500 Ватт, которые состоят из 210-миллиметровых кремниевых пластин.

Об этом сообщает Renewables Now. Крупноформатные кремниевые пластины постепенно становятся новым стандартом в солнечной энергетике, отмечает издание.

"До недавнего времени на рынке преобладали солнечные панели мощностью порядка 250 Ватт. Однако теперь солнечная энергетика переходит на крупные, более мощные панели. Таким образом, ещё несколько лет назад, чтобы создать солнечную станцию мощностью один киловатт требовалось четыре модуля, сегодня становится достаточно двух. Это существенно снижает расход материалов и компонентов и, соответственно, стоимость солнечной энергии", – отмечает издание.

Эффективность новых монокристаллических PERC-панелей Trina Solar составляет 21%. Компания выпустила их в двух версиях: Duomax V (стекло-стекло) и Tallmax V (стекло-подложка).

Согласно сообщению пресс-службы компании, ее инженерам получилось создать "инновационную конструкцию солнечной ячейки". "Это дополнительно снижает потери от сопротивления, значительно повышает устойчивость модуля к трещинам и горячим точкам и в то же время максимизирует эффективность модуля", – отмечает компания.

По словам Trina, предварительные оценки показывают, что по сравнению с более распространенными двухсторонними модулями мощностью 410 Вт, Duomax V позволит снизить прочие затраты солнечной установки на 6–8%. Компания ожидает, что объём выпуска

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