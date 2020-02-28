У Китаї почали випуск надпотужних сонячних панелей нового типу

Китайська компанія Trina Solar почала випуск сонячних панелей потужністю понад 500 Ватт, які складаються з 210-міліметрових кремнієвих пластин.

Про це повідомляє Renewables Now. Великоформатні кремнієві пластини поступово стають новим стандартом в сонячній енергетиці, зазначає видання.

"До недавнього часу на ринку переважали сонячні панелі потужністю близько 250 Ватт. Однак тепер сонячна енергетика переходить на великі, більш потужні панелі. Таким чином, ще кілька років тому, щоб створити сонячну станцію потужністю один кіловат потрібно чотири модулі, сьогодні стає досить двох. це істотно знижує витрату матеріалів і компонентів і, відповідно, вартість сонячної енергії ", – відзначає видання.

Ефективність нових монокристалічних PERC-панелей Trina Solar становить 21%. Компанія випустила їх в двох версіях: Duomax V (скло-скло) і Tallmax V (скло-підкладка).

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, її інженерам вдалося створити "інноваційну конструкцію сонячної комірки". "Це додатково знижує втрати від опору, значно підвищує стійкість модуля до тріщин і гарячим точкам і в той же час максимізує ефективність модуля", – відзначає компанія.

За словами Trina, попередні оцінки показують, що в порівнянні з більш поширеними двосторонніми модулями потужністю 410 Вт, Duomax V дозволить знизити інші витрати сонячної установки на 6 – 8%. Компанія очікує, що обсяг випуску

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США Tesla випустила нову версію своєї домашньої сонячної системи X-Large потужністю 15,2 кВт.

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