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17 декабря • обновлено в 05:12
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Забыть про счета за свет: Tesla показала сверхмощную солнечную станцию X-Large

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В США компания Tesla выпустила новую версию своей домашней солнечной системы X-Large мощностью 15,2 кВт.

Об этом сообщает PV Magazine. Издание отмечает, что система Tesla подойдет для домов площадью более 4000 квадратных футов (371,6 квадратных метров).

Солнечная система X-Large

Солнечная система X-Large

pv-magazine-usa.com

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"Приверженность Tesla изменению рынка солнечных солнечных батарей в жилых домах привела к отказу от традиционной модели продаж. Для этого компания сосредоточилась на онлайн-заказах с заранее установленными размерами системы, что позволило существенно снизить затраты на привлечение новых клиентов", – отмечает издание.

Новая система обеспечивает прирост мощности сразу на 33% по сравнению с предыдущей наиболее мощной версией (11,4 кВт). Пользователям также предлагаются модификации мощностью 3,8 и 7,6 кВт. При этом система хранения энергии Powerwall не входит в комплектацию.

Версия X-Large предусматривает использование большого массива солнечных панелей для крыши. В данном случае используются традиционные солнечные панели, а не "солнечная черепица".

Забыть про счета за свет: Tesla показала сверхмощную солнечную станцию X-Large

pv-magazine-usa.com

Такая система способна генерировать 58-77 кВтч энергии каждый день, что должно обеспечивать потребности достаточно крупных домохозяйств. Она наиболее полно сможет удовлетворять потребности в энергии тех пользователей, ежемесячные счета за электроэнергию у которых составляют $340 – $460.

При этом цена системы X-Large составляет $39 тыс. Система также предлагается на условиях новой "солнечной подписки" по цене $195 в месяц.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в октябре Tesla во время открытой конференции сообщила о выходе третьей версии "солнечной крыши" Solarglass Roof.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Солнечные панели Энергоэффективность
Место
США
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия Green Oboz Tesla
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