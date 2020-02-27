Миллиардер из США закупил солнечных панелей на $12 млн: в чем причина

Основатель IT-компании Atlassian, миллиардер Майкл Кэннон-Брукс потратил $12 млн на покупку солнечных панелей и аккумуляторов Tesla, чтобы восстановить Австралию после пожаров.

Об этом сообщает Fast Company. Вместе с женой бизнесмен вкладывает средства в благотворительность, чтобы помочь пострадавшим от пожаров людям.

Солнечные панели fastcompany.com

Проект под названием Resilient Energy Collective был создан за три недели, рассказал Кэннон-Брукс. Он реализован совместно с производителем солнечных панелей 5B и Tesla, которая выпускает батареи. Электричество подводят в районы, где ещё не восстановлены линии связи.

Миллиардер уверяет, что солнечные панели и батареи является "изумительным решением для районов без электричества, которое легко развёртывать и транспортировать".

Участники проекта подводят электричество в штаты, наиболее пострадавшие от пожаров: Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию. За три недели им удалось восстановить подачу электричества на вышки аварийной связи в городе Кобарго (Новый Южный Уэльс) и регионе Джипсленд (Виктория) в городе Гунгера. Теперь у жителей есть связь с экстренными службами и интернет.

В течение 100 дней, если потребуется, участники Resilient Energy Collective готовы обеспечить электричеством ещё 100 городов, сообщил AAP Майк Кэннон-Брукс.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США Tesla выпустила новую версию своей домашней солнечной системы X-Large мощностью 15,2 кВт.

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