На территории Испании в 2019 году ввели в эксплуатацию более 2243 МВт ветровых электростанций, что позволило ей занять первое место по размеру материковой ветроэнергетики Европы.

Об этом сообщают "Электровести" со ссылкой на Ассоциацию ветроэнергетики Испании. Все объекты были установлены на суше, что и позволило установить рекорд, отмечает издание.

Ветрогенераторы в Испании iwrpressedienst.de

Благодаря поставленному в 2019 году рекорду, суммарная установленная мощность ветровых электростанций Испании достигла 25,7 ГВт. Теперь Испания занимает второе место в Европе по размерам ветроэнергетики (13% всей установленной мощности в ЕС) после Германии.

Объемы ветроэнергетики страны в итоге позволяют получать из "зеленых" источников более 20,8% всего электричества Испании. В общей сложности в регионе сегодня насчитывается 1205 ветровых электростанций, на которых работают 20 940 ветряных турбин.

По итогам 2019 года Испания также заняла первое место в Европе по приросту солнечной энергетики. В соответствии с испанским законодательством, возобновляемые источники энергии должны обеспечивать 74% выработки электроэнергии к 2030 году и 100% в 2050 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Европе группа инженеров и ученых из проекта Elican завершила создание первого в мире телескопического ветрогенератора мощностью 5 МВт.

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