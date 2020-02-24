На севере Финляндии зафиксировали отрицательные цены на электричество в размере минус 20 евроцентов за МВт*час.

Ситуация возникла благодаря развитию альтернативной энергетики, сообщает финское издание Yle. Авторы издания напоминают, что практика появления отрицательных цен на электроэнергию в последнее время стала привычной для Германии и Дании.

Ветрогенераторы в Финляндии valtioneuvosto.fi

Резкое снижение цены обусловлено сочетанием аномально теплой для зимы погоды, снижением потребления промышленностью из-за забастовок на целлюлозно-бумажных комбинатах и пиковой выработкой на ветряных электростанциях из-за дошедшего до Финляндии циклона.

Отрицательные цены на электричество в последние годы стали типичными в ЕС. В Германии отрицательные тарифы фиксируются уже несколько сотен часов в год, а несколько выходных дней в 2019 году оказались почти целиком "бесплатными".

"Главная причина отрицательных цен – ускоренное развитие в Европе альтернативной энергетики, особенно солнечной и ветряной, сильно зависимой от погоды и с выраженными пиками выработки. В этих условиях низкоманевренной "базовой" тепловой и ядерной энергетике безопаснее и в конечном итоге дешевле работать в "минус", чем уменьшать мощность", – сообщают авторы.

При этом издание отмечает, что в целом энергосистемам перепроизводство энергии скорее вредит, их операторы вынуждены тратить немалые суммы на балансировку мощностей. ЕС даже был вынужден установить "правило шести часов" для альтернативной энергетики – энергосубсидии отзываются на день, если в этот день ожидается больше шести часов отрицательных цен.

"Следует ожидать, что в Европе электроэнергия будет стоить ниже нуля все чаще. Это произойдет в том числе из-за глобального потепления: оно одновременно снижает расходы на отопление и повышает запасы энергии в атмосфере. Однако снижения средней цены электричества ожидать не следует", – пишут авторы.

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