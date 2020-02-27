На території Іспанії в 2019 році ввели в експлуатацію понад 2243 МВт вітрових електростанцій, що дозволило їй посісти перше місце за розміром материкової вітроенергетики Європи.

Про це повідомляють "Електровісті" з посиланням на Асоціацію вітроенергетики Іспанії. Всі об'єкти було розміщено на суші, що й дозволило встановити рекорд, зазначає видання.

Вітрогенератори в Іспанії iwrpressedienst.de

Завдяки досягнутим у 2019 році результатам, сумарна потужність вітрових електростанцій Іспанії досягла 25,7 ГВт. Тепер країна посідає друге місце в Європі за розмірами вітроенергетики (13% всієї встановленої потужності в ЄС) після Німеччини.

Обсяги вітроенергетики країни в сумі дозволяють отримувати із "зелених" джерел понад 20,8% всієї електрики Іспанії. Загалом у регіоні сьогодні налічується 1205 вітрових електростанцій, на яких працюють 20 940 вітряних турбін.

За підсумками 2019 року Іспанія також посіла перше місце в Європі за прирістом сонячної енергетики. Відповідно до іспанського законодавства, поновлювані джерела енергії повинні забезпечувати 74% вироблення електроенергії до 2030 року і 100% в 2050 році.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Європі група інженерів і вчених із проєкту Elican завершила створення першого в світі телескопічного вітрогенератора потужністю 5 МВт.

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