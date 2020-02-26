В Европе группа инженеров и ученых из проекта Elican завершила создание первого в мире телескопического ветрогенератора мощностью 5 МВт.

Разработчики уверяют, что монтаж такого генератора стоит на треть дешевле, чем создание обычной оффшорной турбины, пишет Euronews. При этом особенность конструкции гарантирует турбине стабильность при использовании в открытом море, подчеркивают создатели.

Телескопическая турбина Elican offshorewind.biz

"Наш прототип состоит из двух основных элементов. Первый - это плавучая платформа, которая якорями крепится к морскому дну. Второй - это телескопическое устройство, позволяющее развернуть вышку до нужного положения. Конструкция спроектирована и построена так, чтобы сохранять устойчивость", – заявил инженер Хуан Мануэль Санчес Херреро.

Сейчас турбина нового типа работает в тестовом режиме, однако уже обеспечивает электричеством 5 тыс. домов на острове Гран-Канария в Испании. Особенность телескопической турбины состоит в том, что она позволяет осуществлять сборку конструкции на суше, после чего сооружение доставляют в море с помощью буксиров.

На месте башня ветрогенератора, которая путешествует в "сложенном" виде, раздвигается на рабочую высоту как телескопическая труба. Ученые обращают внимание на простоту монтажных работ, не требующих дорогостоящего оборудования.

Инженеры утверждают, что новая технология может стать универсальной для сборки и отбуксовки в море ветрогенераторов нового поколения. Специалисты говорят, что нашли решение главной проблемы – как обеспечить устойчивость конструкции в морских волнах.

"Оффшорная ветряная турбина – самое сложное, что может быть, речь идет о генераторе роторного типа, его центр тяжести расположен на высоте, что и создает угрозу устойчивости. Исходя и этого мы выбрали телескопическую технологию: с ней во время транспортировки ротор остается на внизу, это гарантирует стабильность конструкции", – уверяют создатели.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии представила модель офшорной ветряной турбины IEA 15MW мощностью 15 МВт, что в перспективе станет новым мировым рекордом.

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