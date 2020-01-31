В Европе построят гигантское хранилище энергии: для чего это нужно

Компания Innogy построит в Ирландии первое хранилище энергии, состоящее из аккумуляторных батарей, мощностью 60 МВт.

Об этом сообщает RenewablesNow. Строительство станции планируют начать в текущем году, а в эксплуатацию объект введут уже в 2021 году.

Хранилище энергии www.ge.com

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Хранилище энергии построят около города Лисдрамо в гравстве Монахан, его главной задачей станет балансировка возобновляемых объектов региона. Общая стоимость энергетического накопителя составит порядка 25 млн евро, и после запуска оно сможет обеспечить электричеством порядка 125 тыс. домашних хозяйств.

Создатели обещают обеспечить должный технологический уровень объекта: станция способна будет реагировать на колебания частоты в сети менее чем за 150 миллисекунд. Во время работы станция сможет как накапливать, так и отдавать электричество в сеть.

"В Ирландии производство энергии из "зеленых" источников все больше заменяет производство из ископаемых видов топлива. Операторы электросетей сталкиваются с задачей компенсации колебаний в сетях. Компенсировать колебания в сетях можно, например, путем ограничения мощности ветряных турбин. Однако, аккумуляторные системы предлагают более эффективный способ стабилизации сети", – говорится в сообщении издания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

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