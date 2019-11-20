В Австрии хотят использовать гравитационные хранилища энергии

Исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

Об этом сообщает издание PV Magazine. Хранилища предлагают строить в горных регионах, чтобы использовать перепады высот горных массивов.

pv-magazine.com

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Принцип работы гравитационного хранилища прост: как только в системе появляются излишки энергии, система перемещает условный груз на возвышенность, затрачивая электричество. Как только возникает необходимость получения энергии, груз перемещается вниз под действием силы притяжения, высвобождая электроэнергию для вращения генератора.

Чем выше масса, о которой идет речь, тем больше энергии будет выделяться при ее спуске, и на этом основании австрийские исследователи предложили систему "накопления энергии горной гравитации" (MGES). Авторы утверждают, что такая система хранения может быть объединена с гидроэлектростанцией и будет идеальной для мест с низким спросом на электричество.

Ученые утверждают, что система обойдется в $50-100 за МВт•ч накопленной энергии и $1-2 млн за МВт установленной мощности. По их данным, технология имеет "ограниченное визуальное воздействие" и минимальное воздействие на окружающую среду за ограниченного пространства, необходимого для кранов и мест хранения.

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