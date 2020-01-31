В Європі побудують гігантське сховище енергії: для чого це потрібно

Компанія Innogy побудує в Ірландії перше сховище енергії, що складається з акумуляторних батарей, потужністю 60 МВт.

Про це повідомляє RenewablesNow. Будівництво станції планують почати в поточному році, а в експлуатацію об'єкт введуть уже в 2021 році.

Сховище енергії www.ge.com

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Сховище побудують біля міста Лісдрамо в гравстве Монахан, його головним завданням стане балансування генерації поновлюваних об'єктів регіону. Загальна вартість енергетичного накопичувача складе близько 25 млн євро, і після запуску воно зможе забезпечити електрикою близько 125 тис. домашніх господарств.

Творці обіцяють забезпечити належний технологічний рівень об'єкта: станція здатна буде реагувати на коливання частоти в мережі менш ніж за 150 мілісекунд. Під час роботи станція зможе як накопичувати, так і віддавати електрику в мережу.

"В Ірландії виробництво енергії із "зелених" джерел все більше замінює виробництво з викопних видів палива. Оператори електромереж стикаються із завданням компенсації коливань в мережах. Компенсувати коливання в мережах можна, наприклад, шляхом обмеження потужності вітряних турбін. Однак, акумуляторні системи пропонують більш ефективний спосіб стабілізації мережі", – йдеться в повідомленні видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел в регіонах з низьким споживанням електрики.

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