У берегов Англии начали строить самую мощную ветроэлектростанцию в мире

Компания SSE Renewables начала создание самой мощной в мире ветроэлектростанции Dogger Bank Wind Farms в Северном море у восточного побережья Англии.

Об этом сообщает SingularityHub. Управление объектом-рекордсменом передадут энергетической компании Equinor из Норвегии.

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Новости В Нидерландах появится огромная станция офшорных ветрогенераторов

Общая мощность станции составит рекордные 3,6 ГВт, что почти втрое превысит нынешний мировой рекорд станции Hornsea One мощностью 1,2 ГВт, которая все еще достраивается и также расположена у берегов Великобритании. Отличительной чертой станции станут ветрогенераторы Haliade-X мощностью 12 МВт, которые также являются самыми мощными в мире.

"За последние несколько лет энергия ветра занимает лидирующие позиции, поскольку технологии, которые ему требуются, становятся все лучше, дешевле и эффективнее. Новые турбины, которые сейчас строятся, уже производят в три раза больше энергии, чем турбины всего пять лет назад. Это впечатляющие темпы, и это означает, что постройка ветряных электростанций с каждым годом становится все более выгодным занятием", – отмечает издание.

По оценкам аналитиков, за год станция будет снабжать электричеством более 4,5 млн домов в год. Объект будет состоять из площадок, Creyke Beck A, Creyke Beck B, and Teesside A, каждая мощностью 1,2 ГВт. Их строительство займет два года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительства Латвии и Эстонии планируют построить в Рижском заливе Балтийского моря крупный морской парк офшорных ветрогенераторов мощностью порядка 1800 МВт.

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