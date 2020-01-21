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21 січня • оновлено в 11:36
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/ Вітрова енергетика

Біля берегів Англії почали будувати найпотужнішу вітроелектростанцію в світі

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Компанія SSE Renewables почала створення найпотужнішої в світі вітроелектростанції Dogger Bank Wind Farms в Північному морі біля східного узбережжя Англії.

Про це повідомляє SingularityHub. Управління об'єктом-рекордсменом передадуть енергетичній компанії Equinor з Норвегії.

Біля берегів Англії почали будувати найпотужнішу вітроелектростанцію в світі

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У Нідерландах з'явиться величезна станція офшорних вітрогенераторів

Загальна потужність станції складе рекордні 3,6 ГВт, що майже втричі перевищить нинішній світовий рекорд станції Hornsea One потужністю 1,2 ГВт, яка все ще добудовується і також розташована біля берегів Великобританії. Відмінною рисою станції стануть вітрогенератори Haliade-X потужністю 12 МВт, які також є найпотужнішими в світі.

"За останні кілька років енергія вітру займає лідируючі позиції, оскільки технології, які для цього потрібні, стають все краще, більш дешевими и ефективними. Нові турбіни, які зараз будуються, вже виробляють у три рази більше енергії, ніж турбіни всього п'ять років тому. Це вражаючі темпи, і це означає, що створення вітряних електростанцій з кожним роком стає все більш вигідним заняттям", – відзначає видання.

За оцінками аналітиків, за рік станція буде забезпечувати електрикою більше 4,5 млн будинків в рік. Об'єкт буде складатися з майданчиків, Creyke Beck A, Creyke Beck B, and Teesside A; потужність кожного складе 1,2 ГВт. Їх будівництво займе два роки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряди Латвії та Естонії планують побудувати в Ризькій затоці Балтійського моря великий морський парк офшорних вітрогенераторів потужністю близько 1800 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
Великобританія
Теги
відновлювальна енергія Green Oboz
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