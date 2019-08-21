Tesla и "зеленые" законы: что лично делает Зеленский ради экологии

Президент Украины Владимир Зеленский за время пребывания на посту подписал два закона, направленных на поддержку зеленой энергетики. Тем самым он как бы показал, что теме экологии будет уделяться должное внимание. Вместе с тем у Зеленского хотят отсрочить штрафы для “евробляхеров”, что скорее носит антиэкологический характер. Чего стоит ждать от новой государственной политики – анализировал OBOZREVATEL.

Tesla президента и другие электромобили

Намек на экологическую лояльность Зеленского можно было усмотреть еще когда накануне выборов в Верховную раду Украины президент обратился к избирателям за рулем электромобиля Tesla. Кому принадлежит элитный автомобиль, не комментируют. Но так или иначе, выбор в сторону электротранспорта для ответственного публичного обращения указал на экологические приоритеты в окружении главы государства.

В августе президент подписал “закон об электромобилях”, который обеспечивает улучшенный доступ электрокаров к зарядным станциям, а также вводит для них “зеленые номера”. Преференции для водителей авто на электродвигателях ускорит развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Украине.

Эксперты приняли закон одобрительно. Они отмечают, что новые правила снимут конфликт между водителями машин на электродвигателях и авто на ДВС.

Также из-за улучшения условий для электромобилей их число увеличится, что в свою очередь снизит зависимость Украины от импортного автотоплива. Важно, что это приведет к уменьшению выбросов углекислого газа от транспорта.

OBOZREVATEL

Возвращение зеленых тарифов

Законопроект о возврате "зеленых" тарифов домашним наземным солнечными электростанциями (до 30 кВт), так же подписанный президентом в августе, устранил допущенные ранее технические неточности. Теперь украинцы смогут до 2030 года пользоваться ЗТ и для наземных домашних СЭС, наряду со станциями на крышах.

К тому же у Зеленского прокомментировали, что на этом не остановятся и что надо принять еще один уточняющий закон, чтобы исключить злоупотребления с "зеленым" тарифом.

Что делает Зеленский для электромобилей

"Бляха" – ЕВРО-секондхенд?

А вот послабление для владельцев “евроблях” вызывает не столь однозначные оценки. Как известно, у Зеленского хотят отсрочить штрафы за нарушение регистрации автомобилей на еврономерах до конца 2019-го года.

Хоть это временно и снимет напряжение вокруг конфликтной ситуации с "евробляхами" и решит локальные экономические вопросы отдельных водителей, но экологическая сторона при этом пострадает. Старые машины из Европы, скорее всего, не выдерживают допустимых там норм выбросов.

Подержанные авто на еврономерах - источник выбросов СО2 для Украины

А создание благоприятных условий для ввоза подержанных автомобилей в Украину приведет к еще большему загрязнению воздуха. В Европе на автомобили приходится около 20% выбросов СО2, (данные HevCars). В Киеве же выхлопные газы составляют почти 90% загрязнения воздуха, считает глава ассоциации участников рынка электромобилей в Украине Арсений Абдураимов.

В то время как повсюду в мире борются за уменьшение загрязнения атмосферы, мы со своим засильем “машин на литовских номерах”, выпадаем из общего экологического тренда.

Итого – что говорит в пользу экологичности (зелености) Зеленского:

Популяризует электромобили

Поддержал электромобили

Поддержал зеленый тариф для домашних наземных СЭС

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