Украинцам вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных электростанций: что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал закон (№10357), который возвращает “зеленый” тариф (ЗТ) домашним наземным солнечным электростанциям (СЭС) на отпуск электроэнергии в сеть.

Информация опубликована на сайте Верховной Рады. Теперь до 2030 года украинцы смогут пользоваться ЗТ, как для крышных, так и для наземных домашних СЭС.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий ЗТ наземным домашним СЭС

Народные депутаты проголосовали за этот законопроект 11 июля. Как сообщал OBOZREVATEL, целью документа было урегулировать несогласованности закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах, который отменял ЗТ для домашних солнечных станций мощностью до 30 кВт, построенных на земле.

Вышло так, что ранее народные депутаты увеличили мощность попадающих под льготы домашних СЭС с 30 до 50 кВт и при этом уточнили, что солнечные панели можно устанавливать только на крышах и фасадах капитальных зданий. А станции мощностью до 30 кВт, построенные на земле, упомянуты не были и как следствие, не попали под разрешение. До этого ограничений по месторасположению домашних СЭС не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, которые установили солнечные батареи на фасаде или крыше дома, смогут окупить свои затраты уже через 5 лет.

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