У Зеленского не хотят злоупотреблений с зеленым тарифом: стали известны подробности

Закон о возвращении "зеленых" тарифов (ЗТ) малым наземных солнечным электростанциям, который недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский, в значительной мере решил проблемы тарифов для домашних станций.

Об этом сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью “Главкому”. Но при этом он добавил, что необходимо принять еще один уточняющий закон, чтобы исключить злоупотребления.

Для "зеленой" генерации нужен уточняющий закон

"Нужно будет принять еще один уточняющий закон, чтобы исключить злоупотребления", – сообщил представитель президента. Он также отметил, что это правильный шаг в направлении поддержки малой "зеленой" генерации. "Нам нужно, чтобы обычные люди понемногу строили в себя солнечные панели, чтобы развивался средний класс", – сказал Герус.

По словам представителя президента, развитие малой зеленой генерации, приближенной к конечному потребителю, будет укреплять устойчивость энергосистемы. "Поэтому развитие мелкой "зеленой" энергетики будет приоритетным" – резюмировал он.

Напомним, Президент Зеленский подписал закон (№10357), который возвращает ЗТ домашним наземным солнечным электростанциям (СЭС) на отпуск электроэнергии в сеть, сообщал OBOZREVATEL. Теперь до 2030 года украинцы смогут пользоваться ЗТ, как для крышных, так и для наземных домашних СЭС.

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