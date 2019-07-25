В Киеве бьют тревогу из-за отравленного воздуха: все могут спасти электробусы

В Киеве сегодня нет ни одного электроавтобуса и в ближайшее время не предвидится, притом что выхлопные газы в воздухе превышают норму в разы. Почему так - разбирался OBOZREVATEL.

Загазованность Киева воспринимается как неизбежная реальность. Между тем, токсические вещества в атмосфере столицы превышают норму - на окраине в 5-6 раз, в центре в 7-8, поделился цифрами глава ассоциации участников рынка электромобилей в Украине Арсений Абдураимов. При этом выхлопные газы составляют почти 90% загрязнения воздуха.

Электротранспорт, в особенности электроавтобусы, могут серьезно улучшить положение. По мнению Арсения Абдураимова, минимальная потребность Киева а электроавтобусах - 150 штук.

“В целом для замещения изношенных маршруток и предоставления нормальных и комфортных услуг перевозки Киеву нужно не менее 500 электробусов”, - считает руководитель ассоциации.

Именно электробусов, потому что при использовании других видов электротранспорта возрастет потребление электроэнергии в пиковые часы, что приводит к необходимости наращивать мощности. А это дорого и долго.

Кроме того трамваи и троллейбусы не считаются энергоэффективным транспортом из-за огромных потерь в сети троллеев и станций подпитки сети.

Троллейбус в среднем, с учётом потерь в сети, потребляет 2,5-2,7 КВт*ч на 1 километр пути .

Электробус потребляет 0,8-1,1 кВТ*ч на километр.

При этом он заряжается ночью, от простаивающих в это время мощностей. То есть по стоимости электроэнергии электроавтобус выгоднее троллейбуса и трамвая в 8-10 раз.

Как отметили в ассоциации участников рынка электромобилей, разница в цене электробуса и троллейбуса составляет около 20-30%, но она быстро компенсируется в ходе эксплуатации за счет разницы в потреблении электроэнергии.

А если учесть, что аккумуляторы современных электробусов рассчитаны на 15 лет эксплуатации, то их использование экономически выгоднее любого другого транспорта.

От Киевской городской госадминистрации корреспонденту OBOZREVATEL комментариев пока получить не удалось. Остается только гадать, почему при очевидной экономической и экологической выгоде электробусов в Киеве их до сих пор ровно ноль.

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