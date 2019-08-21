Tesla і "зелені" закони: що особисто робить Зеленський заради екології

Президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді підписав два закони, спрямовані на підтримку зеленої енергетики. Тим самим він нібито показав, що темі екології буде приділятися належна увага. Водночас у Зеленського хочуть відтермінувати штрафи для "евробляхерів", що скоріше має антиекологічний характер. Чого варто чекати від нової державної політики – аналізував OBOZREVATEL.

Що говорить на користь "екологічності" Зеленського:

Популяризує електромобілі

Підтримав закон про електромобілі

Підтримав "зелений" тариф для домашніх наземних СЕС

Tesla президента та інші електромобілі

Натяк на екологічну лояльність Зеленського можна було угледіти ще коли напередодні виборів до Верховної Ради України президент звернувся до виборців за кермом електромобіля Tesla. Кому належить елітний автомобіль, не коментують. Але так чи інакше, вибір у бік електротранспорту для відповідального публічного звернення вказав на екологічні пріоритети в оточенні голови держави.

У серпні президент підписав "закон про електромобілі", який забезпечує полегшений доступ електрокарів до зарядних станцій, а також вводить для них "зелені номери". Преференції для водіїв авто на електродвигунах прискорить розвиток зарядної інфраструктури для електротранспорту в Україні.

Експерти сприйняли закон схвально. Вони зазначають, що нові правила знімуть конфлікт між водіями машин на електродвигунах і авто на ДВЗ.

Також через поліпшення умов для електромобілів їх число збільшиться, що в свою чергу знизить залежність України від імпортного автопалива. Важливо, що це призведе до зменшення викидів вуглекислого газу від транспорту.

Повернення зелених тарифів

Законопроект про повернення "зелених" тарифів домашнім наземним сонячними електростанціями (до 30 кВт), так само підписаний президентом у серпні, усунув припущені раніше технічні неточності. Тепер українці зможуть до 2030 року користуватися ЗТ і для наземних домашніх СЕС, поряд зі станціями на дахах.

До того ж у Зеленського прокоментували, що на цьому не зупиняться і що треба прийняти ще один уточнюючий закон, щоб унеможливити зловживання з "зеленим" тарифом.

Що робить Зеленський для електромобілів

"Бляха" – ЄВРО-секондхенд?

А ось послаблення для власників "евроблях" викликає не настільки однозначні оцінки. Як відомо, у Зеленського хочуть відтермінувати штрафи за порушення реєстрації автомобілів на єврономерах до кінця 2019-го року.

Хоч це тимчасове і зніме напругу навколо конфліктної ситуації з "евробляхамі" і вирішить локальні економічні питання окремих водіїв, але екологічний бік від цього постраждає. Старі машини з Європи, швидше за все, не витримують допустимих там норм викидів.

Купити або продати на Єврономер - джерело викидів СО2 для України

А створення сприятливих умов для ввезення старих автомобілів в Україну призведе до ще більшого забруднення повітря. У Європі на автомобілі припадає близько 20% викидів СО2, (дані HevCars). У Києві ж вихлопні гази становлять майже 90% забруднення повітря, вважає голова асоціації учасників ринку електромобілів в Україні Арсеній Абдураїмов.

У той час як усюди в світі борються за зменшення забруднення атмосфери, ми зі своїм засиллям "машин на литовських номерах", випадаємо із загального екологічного тренду.

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