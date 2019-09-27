"Заряд закінчується, злочинець тікає": поліцейська Tesla "померла" під час погоні

У США поліцейський електрокар Tesla Model S розрядився під час погоні за злочинцем, через що офіцеру довелося припинити переслідування і зайнятися пошуками зарядної станції.

Інцидент трапився у місті Фремонт у Каліфорнії, повідомляє видання Mercury News. При цьому у поліції повідомили, що переслідувана машина пізніше була знайдена розбитою у придорожніх кущах, а її водію вдалося втекти.

Поліцейська версія Tesla

Патрульний Джессі Хартман повідомив, що почав переслідувати авто, водія якого підозрювали у скоєнні злочину, причому дуже скоро гонитва перейшла на швидкості близько 200 км/год. Під час переслідування Хартман повідомив по радіо, що у нього виникла проблема.

"У мене залишилося всього 6 миль батареї, так що я будь-якої миті можу втратити підозрюваного з поля зору. Я маю спробувати знайти зарядну станцію для Tesla, щоб повернутися до міста", – повідомив коп, після чого припинив погоню.

Переслідування продовжили поліцейські на звичайних автомобілях, але через 10 хвилин підозрюваний зміг сховатися. Представники поліції Фремонта пояснили, що, швидше за все, хтось із другої зміни просто забув зарядити електромобіль: "Це трапляється час від часу, особливо якщо патрульні заходять до відділка і вже не повертаються до машини. Зазвичай батарея тримається дві зміни". У відділку наголосили, що подібне могло трапитися з будь-яким автомобілем на бензині.

Коментатори у соцмережах розділилися на два табори: одні зазначали, що подібне могло трапитися з будь-якою машиною незалежно від її типу, інші відзначали нелогічність поведінки офіцера поліції, який почав переслідування з низьким зарядом батареї.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як у США електрокар Tesla на автопілоті зняли на камеру під час руху у жвавому потоці, при цьому його водій спокійно спав.

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