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27 вересня • оновлено в 18:58
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"Заряд закінчується, злочинець тікає": поліцейська Tesla "померла" під час погоні

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У США поліцейський електрокар Tesla Model S розрядився під час погоні за злочинцем, через що офіцеру довелося припинити переслідування і зайнятися пошуками зарядної станції.

Інцидент трапився у місті Фремонт у Каліфорнії, повідомляє видання Mercury News. При цьому у поліції повідомили, що переслідувана машина пізніше була знайдена розбитою у придорожніх кущах, а її водію вдалося втекти.

Поліцейська версія Tesla

Поліцейська версія Tesla

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Патрульний Джессі Хартман повідомив, що почав переслідувати авто, водія якого підозрювали у скоєнні злочину, причому дуже скоро гонитва перейшла на швидкості близько 200 км/год. Під час переслідування Хартман повідомив по радіо, що у нього виникла проблема.

"У мене залишилося всього 6 миль батареї, так що я будь-якої миті можу втратити підозрюваного з поля зору. Я маю спробувати знайти зарядну станцію для Tesla, щоб повернутися до міста", – повідомив коп, після чого припинив погоню.

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Переслідування продовжили поліцейські на звичайних автомобілях, але через 10 хвилин підозрюваний зміг сховатися. Представники поліції Фремонта пояснили, що, швидше за все, хтось із другої зміни просто забув зарядити електромобіль: "Це трапляється час від часу, особливо якщо патрульні заходять до відділка і вже не повертаються до машини. Зазвичай батарея тримається дві зміни". У відділку наголосили, що подібне могло трапитися з будь-яким автомобілем на бензині.

Коментатори у соцмережах розділилися на два табори: одні зазначали, що подібне могло трапитися з будь-якою машиною незалежно від її типу, інші відзначали нелогічність поведінки офіцера поліції, який почав переслідування з низьким зарядом батареї.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як у США електрокар Tesla на автопілоті зняли на камеру під час руху у жвавому потоці, при цьому його водій спокійно спав.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Тег
електромобілі
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Мокренко Валерий
Мокренко Валерий
Я так понимаю бензин никогда не заканчивается...
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Дичев Влад
Дичев Влад
Константинов Александр, до начала погони у полицейской Теслы оставалось запас хода на 6 миль, и полицейский знал что скоро машина встанет, то же самое если бы у него мигала лампочка бака на обычной авто, он так же встал бы последи погони. Если ты наваливаешь на электро на большой скорости, то счётчик запаса корректируется с учётом повышенного разряда.
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Константинов Александр
Константинов Александр
Мокренко Валерий, бензин заканчивается, и ты знаешь когда он закончится Хотя бы примерно, а на электричке если наваливать больше 200 думаешь, что хватит на 300 км, а электричество заканчивается за 70, посмотрите куча таких обзоров в ютуби где гонщики заканчивают батарею 400 километровую на 100 км всего
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